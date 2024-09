Vanessa Lopes tem reação após crise com acne; entenda o caso

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira avaliou caso de Vanessa Lopes e explica como lidar com crises envolvendo a autoestima

Passando por tratamento para evitar acnes, Vanessa Lopes (23) confessou que tem enfrentado um momento de crise de autoestima por conta dos reflexos de um medicamento que tem tomado. Por conta disso, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira, para falar sobre a reação da influenciadora, que é muito comum entre outros jovens.

"Qualquer coisa que afete a nossa autoestima, pode ser acne, ganho de peso pontual ou queda de cabelo, nos fazem sentir em evidência. Então, para muitas pessoas, aquilo pode até passar de uma forma tranquila, mas para outras, elas sabem que não estão no seu melhor. Então se sentem muito mais expostos, muito mais vulneráveis. A ideia é que as pessoas aprendam a lidar com as suas vulnerabilidades, que consiga lidar com aquele desconforto sem nos isolar", explica.

Através do seu perfil do Instagram, Vanessa contou que tem feito uso de Roacutan, medicamento muito conhecido para tratamento de acne. "Faz 27 dias que eu estou tomando Roacutan e esse é o estado da minha pele. É galera. É babado. Eu não aguento mais, cara. Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo", disse.

Segundo a especialista, é comum lidar com dilemas envolvendo espinhas na fase adulta, porém pessoas mais jovens tendem a enfrentar de maneira mais emocional. "É uma fase que ainda está se formando a personalidade, que ainda aquele indivíduo não sabe definir sua identidade, que precisa muito mais de uma aprovação, se sente muito mais excluído, muito mais exposto, com muito mais medo de ser ridicularizado, o que na vida adulta a gente acaba tendo uma tendência a trabalhar de uma forma melhor", avalia.

Leia também: Vanessa Lopes movimenta a web com vídeo ao lado de Will Smith

Ela finaliza afirmando que é importante amigos e familiares estarem presentes neste período, para diminuir as crises. "Muitos pais acabam cometendo o erro de invalidar aquele desconforto. Ah, não é nada, ah, é só uma acne".

"Então a ideia é tanto validar o desconforto daquele adolescente, mesmo que para você não pareça algo tão grande, a gente nunca deve invalidar o que o outro tá sentindo, muito menos na adolescência, que é uma fase que eles estão de fato muito mais sensíveis e precisando muito mais desse suporte".