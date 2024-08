Tiago Abravanel comenta sobre estado de saúde de Silvio Santos

Tiago Abravanel atualizou sobre o estado de saúde do avô Silvio Santos, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Após passar alguns dias internado com H1N1 no mês de julho, Silvio Santos recebeu alta médica e retornou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar exames. No entanto, o apresentador ficou internado novamente.

Tiago Abravanel comentou sobre o estado de saúde do avô e revelou que não tem ido vê-lo no hospital. "É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", disse Tiago, em entrevista para a Quem.

O artista também revelou que a decisão de ficar internado foi do próprio Silvio. "Ele é muito preocupado com ele mesmo. Que bom, né? É importante", afirmou. Atualmente, Tiago Abravanel está em cartaz com o musical Hairspray no Teatro Riachuelo, localizado no centro do Rio de Janeiro.

Internação

O apresentador Silvio Santos segue hospitalizado em São Paulo no final desta semana. O comunicador foi internado no dia 1º de agosto e segue em tratamento sob os cuidados médicos. De acordo com o site da Quem, a equipe do SBT informou que ele está se recuperando. “Está bem, ainda no hospital, mas bem”, declararam.

Em julho, Santos também foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, em agosto, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

Inclusive, o SBT negou os rumores de que o quadro de saúde dele seria grave. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação", escreveram.