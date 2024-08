Na reta final da gravidez, Thayse Teixeira, ex-participante do reality A Fazenda 11, da Record TV, recebeu alta na tarde desta segunda-feira, 26

Thayse Teixeira, ex-participante do reality A Fazenda 11, da Record TV, recebeu alta na tarde desta segunda-feira, 26. A influenciadora digital está na reta final de sua gravidez e precisou ir ao hospital no sábado, 24, após febre e dores.

As informações sobre a internação e a alta foram confirmadas em um comunicado divulgado nas redes sociais da influenciadora."Informamos que a influenciadora e empresária Thayse Teixeira recebeu alta após internação no Hospital e Maternidade Santa Maria, devido fortes dores de cabeça e quadro febril", diz o texto.

“Grávida de 38 semanas, Thayse seguirá ordens médicas, permanecendo em repouso e medicada na sua casa. Todos os exames realizados mostram que mãe e bebê estão bem", completa a nota.

Thayse Teixeira recebe alta (Reprodução/Instagram)

Thayse Teixeira é internada na UTI

No último sábado, a assessoria da artista informou que, além de dores de cabeça e nos olhos, a empresária teve febre alta. Por essa razão, os médicos decidiram interná-la na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "para monitoramento completo, devido o quadro gestacional".

Ela chegou a realizar exames de Covid-19, Influenza e dengue, mas deram negativo. "Thayse está sendo medicada, as dores parcialmente controladas, mas ainda não há diagnóstico fechado pela equipe médica. O parto de Leozinho está previsto para a próxima semana", informou o comunicado.

E o companheiro dela, Leonardo Meirelles, usou os stories no Instagram para pedir orações. "Tem muita gente preocupada com a nossa família. Eu peço que vocês tirem um tempinho de vocês para fazer uma oração. Todo mundo que gosta da gente e da nossa família. Deus está no comando de tudo. Em respeito a vocês eu estou aqui aparecendo para falar tudo que está acontecendo. Ela segue em observação. Conto com as orações de vocês", disse.

A influenciadora digital está na reta final de sua gravidez, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Leonardo Meirelles. Vale lembrar que a internação acontece cerca de dois meses após ela ser hospitalizada por causa de pneumonia aguda.