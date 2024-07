Simony surge em cama de hospital: 'Um dia de cada vez'

Simony compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece em uma cama de hospital. A cantora foi diagnosticada com câncer em 2022

Em suas redes sociais, Simony sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022 e atualmente realiza um tratamento preventivo para que a doença entre em remissão.

Nesta quarta-feira, 17, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece em uma cama de hospital seguindo com os protocolos. Na legenda, Simony falou de fé e superação.

"Sempre celebro a vida com todas as suas imperfeições e belezas. Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar com fé, amor e gratidão. Sigo em frente, um dia de cada vez", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Você vai ficar bem, é uma fase de saúde que precisa de cuidados, mas vai passar e você vai testemunhar a reviravolta", escreveu uma internauta. "Você é maravilhosa, Deus está cuidando carinhosamente de você, beijos nesse seu coração", escreveu outra.

Presentão

Depois de revelar que ganhou um carro de luxo como presente de aniversário, Simony surpreendeu os seguidores ao anunciar que pretende devolver o mimo. Em suas redes sociais, a cantora explicou que recebeu o item caríssimo de um admirador secreto e estipulou um prazo para que ele se identifique antes de devolver o carrão.

Através do feed do Instagram, Simony apareceu posando feliz da vida sentada em cima do veículo. Na legenda, ela contou que ganhou o carrão de um admirador secreto, mas avisou que vai recusar o presente se não descobrir quem o enviou: “Meu aniversário está chegando, estou acostumada a receber flores. Agora carro? Nunca recebi”, iniciou.

“Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar eu vou devolver. A portaria ligou e disse entrega de um presente, eu liberei ué, chegou o carro em um guincho”, a cantora revelou o motivo inusitado e contou como foi receber o presentão.