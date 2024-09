Por que a filha de Roberto Justus não come doces? Nutróloga explica benefícios

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli avaliou os benefícios do hábito saudável de Vicky Justus, filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert

A alimentação das crianças é um dos temas que mais preocupam os pais, especialmente nos primeiros meses de vida. É o caso de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, que são super cuidadosos com a alimentação da pequena Vicky Justus, de 4 anos. A garotinha não costuma comer doces como chocolates, algo que é a paixão de outros pequeninos da mesma idade.

Em conversa com a CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli falou sobre alimentação saudável em crianças e garante que a escolha da família Justus é algo que pode garantir muitos benefícios no desenvolvimento de Vicky.

"Alimentos como chocolate, bolos e sobremesas ricos em açúcar não são recomendados para a criança de forma regular, principalmente nos primeiros anos de vida, que é um momento tão crucial para o desenvolvimento do paladar dessa criança. O consumo excessivo de açúcar pode predispor a criança a problemas de saúde, como obesidade, caries, diabetes e alterações do metabolismo", afirma.

O relato sobre a pequena Vicky aconteceu através do Intagram de Ana Paula Siebert, que explicou que a filha é naturalmente focada em alimentação saudável. "Ela adora picolé, bala e sorvete e doce de festa ela ama o rosa e o branco com uva. Mas assim, não preciso controlar porque ela come um e depois prefere frutas… nunca come uma quantidade exagerada."

Cibele reforça o quanto o período de introdução alimentar é importante para crianças, por elas estarem em um momento crucial do desenvolvimento do paladar, os alimentos ultraprocessados podem dificultar elas a terem uma relação saudável com a comida. "É de extrema importância que toda a família tenha hábitos saudáveis, pois os pais são exemplos para essa criança, quando o assunto é uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada", diz ela, que completa: "A educação alimentar desde cedo faz toda a diferença para uma vida mais saudável e, inclusive, para que se cresça como um adulto saudável".

A especialista segue parabenizando a rotina da pequena Vicky e explica que ter uma alimentação cuidadosa nos primeiros anos de vida é fundamental para ter um crescimento mais saudável. "O que a criança consome pode influenciar não só no crescimento físico e no desenvolvimento cognitivo, mas também no risco de desenvolver doenças ao longo da vida, como obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças do coração", explica.

"Além disso, a ciência já mostrou que a nutrição infantil pode influenciar no comportamento dos genes, um campo chamado epigenética, ou seja, alimentos saudáveis pode ajudar a ligar ou desligar certos genes relacionados à saúde, prevenindo doenças futuras", finaliza.