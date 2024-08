Manu Bahtidão expõe diagnóstico após anunciar pausa na carreira: ‘Queimando’

Após anunciar que precisará se afastar dos palcos para cuidar da saúde, Manu Bahtidão revela diagnóstico e esclarece rumores

Na última terça-feira, 13, Manu Bahtidão surpreendeu ao anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e emocional. Agora, a cantora usou suas redes sociais para esclarecer rumores e compartilhar o diagnóstico que a levou a se afastar temporariamente dos palcos logo após uma polêmica. Segundo a artista, ela está lidando com uma virose.

Em um comunicado divulgado pela equipe da artista em seu perfil no Instagram, foi informado que ela precisará se afastar por no mínimo dez dias para tratar de um problema de saúde: “Por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, ela precisará se ausentar de suas atividades profissionais”, informaram em nota.

“Agradecemos profundamente a compreensão de todos e asseguramos que Manu Bahtidão está recebendo os cuidados necessários para sua plena recuperação. Estamos confiantes de que, em breve, ela retornará aos palcos com toda a sua energia e entusiasmo para continuar encantando o seu público", disse o texto, sem se aprofundar em detalhes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Bahtidão (@manuoficial)

Como resultado, os shows agendados para os próximos dois finais de semana foram remarcados. No entanto, o comunicado não esclareceu os detalhes do problema de saúde que levou à decisão de afastamento. Isso gerou rumores de que a artista estaria enfrentando problemas pessoais, especialmente após uma polêmica recente.

Isso porque, durante uma entrevista com Leo Dias, Manu revelou ter sido amante de seu atual marido, Anderson Halliday, no passado. Diante das especulações de que a polêmica estaria relacionada ao seu afastamento, ela reapareceu e compartilhou seu diagnóstico, desmentindo as especulações nos comentários de seu Instagram.

“Estou com virose pessoal! Não estou conseguindo engolir a saliva, corpo doi, olhos queimando, febre, já tem 2 dias que eu não tava me sentindo bem, mas hoje eu arriei! Só pros demônios não ficarem especulando, vou ficar bem e volto porque eu nasci pra ser águia e não galinha!”, Manu esclareceu e compartilhou o diagnóstico em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)



Manu Bahtidão abriu o jogo sobre ter sido amante

A cantora Manu Bahtidão surpreendeu ao relembrar que já foi amante do seu atual marido, Anderson Halliday. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou sobre o início da história deles, que começaram a se relacionar quando os dois eram comprometidos. Agora, ela explicou como a relação começou e como foi quando a história se tornou pública.