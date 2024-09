Flacidez após lipoaspiração: Entenda o caso de Juliette e como tratar

Em entrevista a CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica caso de Juliette com a flacidez e fala sobre tratamentos

Transparente com seu público nas redes sociais, recentemente Juliette chamou atenção nas redes sociais ao falar abertamente sobre ser uma mulher com flacidez e celulite. O caso rendeu ainda mais comentários, visto que a artista já realizou alguns procedimentos estéticos. Por conta disso, a CARAS Brasil foi em busca de respostas com o cirurgião plástico Nicola Biancardi, para explicar detalhes sobre o quadro da campeã do BBB 21.

"A lipoaspiração é um dos procedimentos mais populares no Brasil para remodelar o corpo e eliminar o excesso de gordura localizada. Contudo, é comum que, após o procedimento, alguns pacientes notem uma leve flacidez na pele, como ocorreu com a ex-BBB Juliette em 2022. A flacidez pós-lipoaspiração pode surgir com ou sem o uso de tecnologias modernas, e é um efeito esperado em certos casos, principalmente quando a pele precisa se adaptar à nova forma corporal", disse.

Mas, afinal, por que a flacidez ocorre? Segundo o médico, o caso de Juliette não é isolado e depende de diversos fatores, como como idade, genética, e estilo de vida, que podem influenciar diretamente nessa recuperação da pele, que pode ou não retrair.

"É importante ressaltar que a flacidez pode surgir em áreas onde já não há gordura significativa abaixo da pele. É uma consequência natural da remoção de grandes volumes de gordura, onde o tecido cutâneo precisa de tempo e auxílio para se reorganizar e ganhar firmeza novamente", diz.

Embora algumas pessoas estranhem o posicionamento da ex-BBB, Nicola afirma que é super comum casos do tipo e destaca que regiões como abdômen, coxas e braços possuem uma elasticidade natural. "A pele precisa se ajustar ao novo contorno, e isso pode levar tempo. Além disso, pequenas imperfeições na superfície da pele também são comuns, conhecidas como irregularidades ou "tecido IT". Elas resultam da forma como o tecido cicatriza após o procedimento".

O especialista completa dizendo que existem diversas soluções para tratar a flacidez residual após a lipoaspiração, ajudando a estimular a produção de colágeno e devolver firmeza à pele. Entre os procedimentos estão estimuladores de colágeno, lasers fracionados, radiofrequência e Ultrassom microfocado.