Compadre Washington e Scheila Carvalho: os perigos da mágoa e do ressentimento

Em maio, Compadre Washington revelou guardar mágoa de Scheila Carvalho

Sucesso no comando do grupo É o Tchan, Compadre Washington (62) chocou os fãs em maio deste ano ao revelar mágoa de Scheila Carvalho (50), com quem segundo ele teve um breve namoro em 1998. "Detesto ela, não gosto dessa mulher", afirmou o vocalista em entrevista bombástica ao programa Universo Axé, exibido pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.

A declaração pegou a todos de surpresa, já que nunca antes a dançarina assumiu qualquer relacionamento com o artista. A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira, especialista em comportamento e relacionamento, para entender quais são os perigos de mágoa para a saúde do ser humano.

"A mágoa, o ressentimento, o rancor, a dor, quando não é conscientizada, quando não compreendida, ela faz a gente ficar remoendo, faz a gente ficar voltando no passado, faz a gente ficar revivendo e para o nosso emocional não existe suposição, não é à toa que a gente quando tem um pesadelo a gente acorda e passa às vezes horas mal, mesmo sabendo que é só um sonho ruim, então reviver por várias vezes a nossa dor, faz com que nosso emocional fique completamente abalado e abalando completamente também o nosso sistema imunológico", explica.

A especialista ressalta que a melhor maneira de lidar com o sentimento de mágoa é encará-lo de frente e se desprender de qualquer ressentimento que tenha por outra pessoa ou por algo que lhe foi feito. Como isso é possível? Através da consciência e do autoconhecimento.

"O ideal é que a gente encare, que a gente se conscientize, que a gente coloque para fora. E a gente se lembre que assim, a gente processar não significa esquecer, significa descolar daquela situação porque você aprendeu o que você precisava ter aprendido", afirma.

Não se sabe até hoje se Scheila viveu um romance com Compadre Washington. Enquanto ele afirma, ela não confirma. A dançarina afirma que está focada na família e que iria ignorar as declarações do ex-colega de grupo musical.

Fora deste caso em questão, diferentes tipos de relacionamentos (amizade, namoro...) terminam por causa de uma traição (amorosa, confiança...), por exemplo. A especialista explica que nesses casos a ansiedade, principal causadora de sintomas como dor no peito, fadiga e taquicardia pode ficar cada vez mais evidente.

"A mentira aumenta o sistema de alerta, ela aumenta a ansiedade, ela diminui capacidade de relaxamento, ela diminui concentração, ela diminui capacidade de elo, de vínculo, porque a pessoa está sempre com receio de ser descoberta. Então, embora a pessoa traída sofra demais porque ela confiou, ela se vulnerabilizou, ela se entregou, a pessoa que trai acaba carregando dentro dela um processo de funcionamento muito mais nocivo. A dor do traído é superável. Já o sistema de alerta, a dificuldade de vínculos, a dificuldade de confiança, até a perda de identidade, de personalidade, o aparecimento de transtornos psicológicos aí, são muito frequentes e presentes na vida daquelas pessoas que traem", conclui.