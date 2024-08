A bronquiolite pode deixar sequelas? Entenda doença comum em bebês

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato explica quais são as possíveis complicações da bronquiolite

A bronquiolite é uma doença comum, que costuma atingir bebês e crianças pequenas. Nos meses do inverno, a incidência da infecção fica maior e, por isso, é importante que os pais e responsáveis se atentem à saúde dos pequenos. Saiba a seguir se a condição pode deixar sequelas.

De acordo com o médico pediatra Miguel Liberato, as sequelas da bronquiolite não são frequentes . "Na maior parte das vezes, o quadro se resolve sem deixar problemas futuros", explica o especialista, em entrevista à CARAS Brasil.

"Porém, há casos em que pode ocorrer: a hiperreatividade brônquica pós-infecção viral, quadro em que a criança apresenta maior probabilidade de apresentar 'chiados' e a bronquiolite obliterante, que é uma complicação rara, sendo considerada uma forma crônica", completa.

Neste ano, a plataforma Infogripe, da Fiocruz, informou que houve um aumento de casos de bronquiolite em relação aos números de 2023. Até o dia 20 de julho, foram registrados mais de 22 mil casos em bebês de até 2 anos.

O especialista ainda ressalta que a bronquiolite é diferente da bronquite. "A bronquiolite é uma doença infecciosa causada por vírus, que leva a um quadro respiratório em bebês", explica o médico endócrino pediatra.

"Já a bronquite é um termo genérico, que caracteriza uma inflamação das vias aéreas, podendo estar associada a fatores alérgicos ou ao histórico familiar e não necessariamente tem uma infecção como fator desencadeante."

COMO É FEITO O TRATAMENTO DA BRONQUIOLITE?

De acordo com Liberato, o tratamento da infecção é feito em relação aos sintomas do paciente, com o uso de remédios para febre, lavagem nasal, inalação com soro fisiológico e, em casos mais graves, a internação pode ser uma opção.

"Também podemos indicar a fisioterapia respiratória e se o paciente apresentar vômito, suspender a mamada ou a alimentação e deixar no soro na veia, para evitar que ele se engasgue e piore seu cansaço respiratório", acrescenta.

