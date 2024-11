Ary Mirelle passa por exame cardiológico e reflete: 'Medo de tudo'

Ary Mirelle contou que passará por uma bateria de exames e disse que Jorge, o filho com João Gomes, é o motivo de tanto cuidado com a saúde

Ary Mirelle compartilhou com seus seguidores que realizará uma série de exames nesta sexta-feira, 29. A influenciadora, que estava em consulta com o cardiologista, revelou que, após a maternidade, passou a ter receio de enfrentar problemas de saúde. Por isso, decidiu fazer um check-up completo para garantir que está tudo bem com sua saúde.

A mulher de João Gomes fez um registro deitada em uma maca prestes a realizar um exame no coração e mostrou também que o filho, Jorge, a acompanhou: "Depois que a gente é mãe fica com medo de tudo. Marquei quase todos os exames do consultório e venho quase todos os dias", contou.

João e Ary, que oficializaram a união no mês passado e deram as boas-vindas ao primeiro filho, Jorge, em janeiro deste ano. Como Ary costuma mostrar em suas redes sociais, o pequeno é muito apegado tanto à mãe quanto ao cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Ary Mirelle se pronuncia sobre críticas que o filho recebe na web: "Tudo tem limite"

Nesta quinta-feira, 14, Ary Mirelle usou as redes sociais para se pronunciar acerca das críticas que seu filho com João Gomes, o pequeno Jorge, de 9 meses, recebe nas redes sociais. Por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora reuniu prints de comentários maldosos sobre o bebê.

"Só um story para falar sobre isso mais uma vez. O que mais vejo em app vizinho [TikTok], Instagram, direct, comentário de foto é gente falando do meu filho. Tudo tem limite! Se quiser falar de mim, beleza, agora do meu filho, ninguém fala, não", iniciou Ary.

"Vou começar a tomar as devidas providências. Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar atenção. O que mais tem é gente que responde falando de Jorge e depois vem com 'a queria que você me notasse', 'vocês famosos só respondem coisas ruins'. Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com o meu filho que é só um bebê de nove meses", destacou a mãe do pequeno.