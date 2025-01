Ticiane Pinheiro se diverte em dia na praia com a filha caçula, Manuella

Em dia de folga, Ticiane Pinheiro exibe boa forma ao ser flagrada na praia com a filha caçula, Manuella Tralli, no Rio de Janeiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o domingo ensolarado no Rio de Janeiro para se divertir ao ar livre com a filha caçula, Manuella Tralli. A estrela foi flagrada ao levar a filha para curtir a praia de Copacabana.

A esposa de Cesar Tralli foi vista de biquíni preto no estilo fio-dental. Entre um mergulho e outro no mar, ela brincou com a filha na areia da praia e esteve o tempo todo acompanhada da menina.

Vale lembrar que Ticiane viajou de surpresa ao Rio de Janeiro para prestigiar um trabalho da mãe, Helô Pinheiro. A veterana apresentou o Rio Bossa Nova neste final de semana e contou com a presença da família na plateia.

A festa de réveillon de Ticiane Pinheiro

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli passaram a virada do ano na Península do Maraú, na Bahia. Em sua rede social, os jornalistas postaram registros do momento especial ao lado da filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Enquanto a herdeira mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos passou o Ano Novo com a irmã, Fabiana Justus, a famosa viajou para comemorar o Revéillon com o marido e a caçula na praia. Após alguns dias longe deles, por conta do trabalho, a loira os encontrou e passou a data com eles.

"Um Ano Novo Cheio de Amor. É o que mais desejo a você. Deus abençoe sua vida, seus propósitos, sua família e seus amigos queridos. Abrace e beije quem você ama. Cuide muito bem de você. Olhe para o próximo com empatia e compaixão", disse o apresentador do Jornal Hoje.

"Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo", disse Ticiane Pinheiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

Leia também: Rafaella Justus exibe foto do presente mais diferente que ganhou no aniversário