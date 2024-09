Isabel Veloso mostra barriguinha de grávida em comemoração às 15 semanas de gestação

Em comemoração às 15 semanas de gestação, Isabel Veloso usou as redes sociais para mostrar a barriguinha de grávida e se declarar ao bebê: "Amo você"

Na última sexta-feira, 6, Isabel Veloso usou as redes sociais para comemorar as 15 semanas de sua primeira gestação. A jovem está em cuidados paliativos por conta de um câncer e recentemente se casou com o dono de pizzaria, Lucas Borbas.

Por meio dos stories no Instagram, Isabel usou o som de O Caderno, canção cantada por Chico Buarque, para mostrar a barriguinha. "Quinze semanas [emoji de coração vermelho]. Eu amo você", delcarou ela.

Confira o registro:

Recentemente, a influenciadora digital sofreu algumas complicações e precisou passar um dia hospitalizada. Ela usou seu perfil no Instagram para explicar o motivo de sua ida ao hospital.

"Tem muito sensacionalismo. Eu tô bem, a infecção só estava bem alta, muita dor e é perigoso infecção urinária para gestante", disse. "Como eu tinha muita dor, cólica, dor no colo do útero, desconforto, fiquei com medo de ser algo com o bebê, mas é infecção urinária. Já estou tratando, tomando antibióticos, já faz alguns dias, mas não disse nada por aqui", completou.

Em seguida, Isabel Veloso disse que passou por exames. "Fiz ultrassom, o médico disse que tinha um leve descolamento, mas que estava tudo bem, que ela ia colar de novo e que provavelmente seria só por culpa do crescimento e ela vai colar de novo. Não foi nada grave, o bebê está super bem", disse. "Meu bebê tá bem, super saudável. Não se preocupem", garantiu ela.

Isabel Veloso quebra silêncio após especulações sobre estágio terminal

No último dia 27, Isabel Veloso se pronunciou para esclarecer que não é mais considerada paciente em estágio terminal. Em resposta a uma declaração de sua médica, a influencer explicou que está recebendo cuidados paliativos, depois de superar as expectativas médicas. No entanto, as declarações renderam especulações e ela voltou a se pronunciar. Entenda.