Fiorella Mattheis exibe o barrigão de grávida em vestido diferentão

Grávida pela segunda vez, Fiorella Mattheis coloca o barrigão para jogo ao usar um vestido vermelho com decote profundo e capricha nas poses

A atriz Fiorella Mattheis surpreendeu os fãs ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida durante a espera pelo nascimento do segundo filho. Nesta sexta-feira, 2, ela compartilhou um ensaio fotográfico com look diferentão e esbanjou sua beleza deslumbrante.

Nas novas fotos, ela apareceu poderosa com um vestido vermelho com decote até abaixo da barriga, que destacou as curvas da nova silhueta da mamãe.

Fiorella espera o nascimento de uma menino, que receberá o nome de José. Vale lembrar que ela é casada com o empresário Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo, com quem também teve outro menino, chamado Roberto.

Fiorella Mattheis exibe presente que ganhou do marido:

No Dia dos Namorados, a empresária Fiorella Mattheis e seu marido, Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, tiveram motivos de sobra para comemorar. Além de celebrarem a data, o casal também festejou o aniversário de três anos de casamento, e claro, a espera pela chegada de mais um filho, já que a artista está grávida pela segunda vez.

Através de suas redes sociais, Fiorella quebrou a habitual discrição sobre sua vida pessoal ao mostrar que recebeu um presentão do marido. Para celebrar a data especial, Roberto, também conhecido como Robertinho nos bastidores da emissora, enviou um buquê gigantesco de flores com rosas nas cores vermelho, amarelo, rosa claro e escuro; confira os cliques!