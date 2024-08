Munik Nunes, campeã do BBB 16, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o look da filha para comemorar seu quarto mês

Munik Nunes, que ficou conhecida após participar do BBB 16 e se tornar a campeã do reality show, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos com a filha, Catarina, e também com o marido, Paulo Simões.

Nesta segunda-feira, 19, a menina completou quatro meses de vida e a mamãe coruja organizou uma festa intimista em sua casa para comemorar a data especial. Para a celebração, Catarina surgiu usando um vestido de crochê amarelo, além de uma tiara de laço no cabelo, deixando os seguidores completamente encantados.

Ao dividir os cliques encantadores no feed do Instagram, Munik se derreteu. "Quatro meses de pura luz na nossa vida. Que você continue iluminando nossos dias com seu doce sorriso. Te amo, filha", escreveu a influenciadora digital, mostrando também alguns detalhes da festa, como o bolo e os docinhos.

Os fãs se derreteram com a postagem. "Fofinha", disse uma seguidora. "Que lindeza", escreveu outra. "Catarina toda trabalhada no crochê. Uma graça", falou uma fã. "Que princesa mais linda, com esse vestido de crochê não aguento. Deus abençoe grandemente Catarina", comentou mais uma.

Confira:

Munik Nunes mostra detalhes do quarto da filha

A ex-BBB Munik Nunes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar os detalhes do quarto da filha, Catarina, fruto de seu casamento com Paulo Simões.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital mostra o berço todo branco, as cômodas com flores estampadas nas gavetas, além da decoração das paredes. "Sejam bem-vindos ao quartinho da Catarina", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o ambiente. "Meu Deus, que perfeito", disse uma seguidora. "Tudo muito lindo", falou outra. "Quanto amor e delicadeza. Jesus abençoe e proteja a vida dessa princesa", comentou uma terceira. Confira!