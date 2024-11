Zé Felipe manda recado sincerão para os haters de plantão

Zé Felipe respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e aproveitou o momento para mandar um recado sincerão aos haters

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 27 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 13, o cantor aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas e um seguidor pediu para o artista mandar um recado para os haters.

Zé Felipe foi bem sincero na resposta e mostrou que não tem a mínima paciência para quem destila ódio na internet. "Ah, eu sou um cara educado, para os haters o recado que eu tenho que dar é com gentileza: vão tomar nos seus c**", disse ele.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "O vídeo foi de 0 a 100 muito rápido", escreveu uma internauta. "Errado não está", comentou outra. "Eu compactuo com a sua opinião", disse uma terceira.

Homenagem

O cantor Zé Felipe caprichou na homenagem para a mãe, Poliana Rocha, no dia do aniversário dela. Nesta quarta-feira, a esposa de Leonardocompletou 48 anos de idade e foi homenageada por toda a família. O único filho dela compartilhou um recado repleto de elogios.

Em um post no Instagram, Zé falou sobre sua admiração pela mãe e as maiores qualidades dela. Além disso, ele compartilhou fotos com ela.

"Você é amor, proteção, zelo e carinho. Obrigado por ser uma mãe incrivel! Agora, uma avó incrível. Que Deus te retribua em amor e saúde tudo o que você é e representa para nossa família. Sua doçura é um presente para mim, te amo demais! Feliz Aniversário mãe!!", disse ele.

Além de Zé Felipe, Virginia Fonseca também compartilhou uma homenagem para Poliana Rocha. Em um post nas redes sociais, a nora relembrou fotos marcantes com a sogra e falou sobre a importância dela na vida da família.

"Hoje o dia é todo dela. Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade!! Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!!! Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa!! Saiba que eu sempre estarei aqui para o que você precisar. Que Deus abençoe sua vida, lhe dê muita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muito, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo", afirmou.

