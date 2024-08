Xuxa opina sobre como seria nova geração de paquitas: 'Janela para o mundo'

Apresentadora Xuxa Meneghel opina em entrevista à Revista CARAS sobre como seria uma nova geração de paquotas

Xuxa Meneghel (61) reencontrou as paquitas na gravação do especial do Altas Horas que vai homenagear as mulheres que trabalharam com ela nos programas infantis nos anos 90. O momento especial foi marcado por recordações, músicas e emoções aos quatro cantos da atração global.

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora opina que uma nova geração de paquitas seria totalmente diferente da que o público lembra até hoje. Apesar do respeito pela parceria construída ao longo dos anos, a estrela explica que uma atualização seria significativa.

“Eu não pegaria crianças, nem pré-adolescentes e exigiria que tivessem psicólogos para entender se elas estavam preparadas para isso, para a cobrança, a vida disciplinada, porque a TV é uma janela para o mundo”, revela a loira.

Leia também:Em reencontro, Xuxa e paquitas ressignificam a historia de dores, alegrias e sonhos

Xuxa opina que a nova geração de paquitas seria diferente ao reconhecer que as meninas tinham responsabilidades incompatíveis com a idade. “Eu estava tão preocupada em dormir as horas que me eram permitidas, em trabalhar, que não vi que, ao meu lado, tinham meninas com sonhos e que não precisavam passar pelo que passaram".

"Por mais que elas digam que eu não tive culpa, eu era uma mulher e elas crianças. Poderia ter tido outras atitudes, como deveria ter tido comigo mesma, na minha vida. A culpa não está no meu colo, mas está na minha cabeça, no meu coração”, disse.

Em 2025, a estrela fará a turnê O Último Voo da Nave, que vai marcar a conclusão de uma história de sucesso. A Rainha dos Baixinhos está preparando uma série de novidades para o público e promete surpreender a todos.

“Queria ter todo dinheiro do mundo para oferecer tudo de bom e melhor, já que não tenho uma voz grandiosa, não canto ao vivo. Quero colocar arranjos nas músicas antigas para ficarem mais atuais e isso é uma das coisas mais difíceis. Além disso, quero que a nave voe sobre as pessoas. Quanto mais coisas colocar, mais caro fica”, conclui.