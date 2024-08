Na manhã desta quarta-feira, 14, a apresentadora Xuxa Meneghel chamou a atenção dos internautas ao aparecer ao lado de sua sósia, Cíntia Lopes

Na manhã desta quarta-feira, 14, a apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu ao aparecer ao lado de sua sósia, Cíntia Lopes, que mora no interior de São Paulo, em Taubaté. As duas se encontraram durante a gravação de um comercial e a semelhança chamou a atenção dos internautas.

"Nossa rainha e você. Iguais", comparou um seguidor. "Parecidíssimas", escreveu outra internauta. "Que semelhança impressionante!", observou uma terceira. "Certeza que são irmãs e não querem revelar", brincou mais uma internauta.

Cintia atua como sósia, dublê e cover de Xuxa há quase 10 anos, e o trabalho nessa função foi essencial para sua recuperação de uma depressão que enfrentou alguns anos atrás. Ela buscou ajuda profissonal e afirmou, em recente entrevista, que atuar como sósia da rainha dos baxinhos a ajudou a superar essa fase.

“O fato de os adultos e as crianças gostarem da Xuxa, o olhar que eles fazem para mim, querendo contar coisas que não conseguem contar para a Xuxa pessoalmente, isso me faz muito bem. Esse carinho, esse amor”. Com informações do portal Vogue.

Veja a foto:

Xuxa e sósia (Foto: Reprodução/Instagram)

Angélica anuncia disputa contra Xuxa no Domingão: "Estão preparados?"

As apresentadoras Xuxa e Angélica vão se enfrentar no palco do Domingão com Huck! As loiras serão as primeiras convidadas da terceira temporada do quadro Batalha do Lip Sync, em que artistas competem em um duelo de dublagens. E a novidade foi compartilhada pela esposa de Luciano Huck.

Nos stories do Instagram, ela contou: "Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados? Nós estamos ensaiando para apresentar um belíssimo espetáculo para vocês. Bom, eu amei esse convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", disse Angélica.