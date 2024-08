Web ironiza fala de Alexandre Correa sobre Ana Hickmann: 'Fechados com ela'

Em live no YouTube, ex-marido de Ana Hickmann acusou a apresentadora de ser machucá-lo e internautas tiraram sarro da afirmação

Alexandre Correa (51), empresário e ex-marido da apresentadora Ana Hickmann (43), aproveitou a participação no canal de Ricardo Feltrin (61) para revelar suposto caso de agressão sofrido quando ainda era casado. Na web, a fala não repercutiu bem, já que a Ana Hickmann entrou com o processo de divórcio após compartilhar caso de violência doméstica vivido com o ex-companheiro.

Alexandre e Ana estão separados desde novembro de 2023, quando a ex-modelo, que tinha apenas 16 anos quando se casou, registrou um boletim de ocorrência contra o então marido e o acusou de agredi-la fisicamente em uma briga.

Desde a ocasião, o empresário tem protagonizado falas controversas sobre o relacionamento de 25 anos vivido pelos dois. A última foi que, em 2010, Ana teria lhe dado um soco que afetou o baço e lhe deixou traumas: "Tive duas paradas cardíacas dentro da ambulância. Tive que ser acordado com choque (…). Cheguei e fui direto para a sala de cirurgia. Perdi 3 litros e meio de sangue e precisei retirar o baço”, contou.

De acordo com Alexandre, o soco não foi desferido em uma briga: "Estávamos na sala brincando, no chão, eu fiquei de lado e ela pegou e desferiu um soco com muita força. Não era briga. Estávamos brincando e ela decidiu virar e dar um soco. Como eu estava de lado, o soco entrou direto e, na hora, eu senti uma dor muito aguda, comecei a ficar mal", explicou.

Na web, a fala foi vista como uma piada e os internautas se divertiram ao ironizar a enorme força do soco narrado pelo ex de Ana.

Seria o soco da Ana Hickmann mais forte que o soco do Mike Tyson? pic.twitter.com/kx2YkB3qQf — Vinicius Duarte (@viniciusduarte) August 14, 2024

Deixamos de ganhar a medalha de ouro no boxe feminino nas olimpíadas de París, porque não levamos a Ana Hickmann



Alexandre Correa é o bolsonarista mais representativo que existe 😂#AnaHickmann#Bolsonarista#VergonhaAlheia#Mimizento#AlexandreCorreia#Chato#DorDeCotovelopic.twitter.com/kPPD5hH4OE — CLAUDIA CALIEL (@CLAUDIACALIEL) August 15, 2024

Um usuário do X (antigo Twitter) chegou a buscar nas antigas publicações de Ana algo que se conectasse com o relato de Alexandre, e o resultado da busca resultou em mais uma piada:

Apenas um evento em 2010 poderia despertar tal furia nessa mulher rica, bonita, alta e simpática.



HÁ LIMITES PARA TUDO! 5 VEZES?! Estou fechado com Ana Hickmann! https://t.co/6WVAG9UDYppic.twitter.com/T1ne0gV4ld — ALMI (@AlmirLob) August 14, 2024

Para alguns internautas, o comportamento recorrente do empresário em tentar expor a apresentadora é uma tentativa de manjar a imagem da ex-esposa, que decidiu seguir a vida e agora está em um relacionamento com o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes (50):