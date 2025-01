Indignado, Zé Felipe desabafa sobre críticas as suas músicas

O cantor Zé Felipe traz um episódio pessoal para justificar controvérsia na opinião das pessoas que criticam negativamente as suas canções

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, veio a público por meio dos stories de seu perfil no Instagram para rebater às críticas negativas das pessoas sobre as suas músicas. No desabafo, publicado nesta segunda-feira, 27, o famoso destaca que a maioria destes comentários partem de pessoas que nunca cantaram em lugar algum. E no relato, ainda ressalta que compreende os julgamentos a respeito da análise vocal e da apresentação de um artista.

“Galera, vamos bater um papo aqui! De vez em quando aparece um pessoal criticando a música. Acho beleza você criticar a apresentação ou análise vocal [de um cantor]. Beleza, é massa também”, iniciou o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca.

Zé Felipe, então, contextualizou um episódio de sua vida para justificar a falta de embasamento daqueles que o criticam negativamente:

“Criticar a música? Me lembra muito um capítulo da minha vida em que eu fui ao nutricionista para emagrecer e o nutricionista era mais gordo do que eu. Ele falou: ‘realmente, você está a cima do peso’ e eu falei: ‘doutor, você também, né. Nós dois estamos’”, disse o filho do cantor Leonardo.

E ainda completou: “Como o cara critica uma música, se ele nunca cantou em lugar nenhum e ninguém conhece uma música dele?”, finalizou o vídeo, que na legenda escreveu: “É fod* viu.”

Assista, abaixo, ao desabafo:

Zé Felipe faz mechas no cabelo em homenagem à família

Na última sexta-feira, 24, a influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, deparou-se com o esposo, o cantor Zé Felipe com um visual novo e registrou a novidade por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

Na ocasião, a influencer foi pega de supresa com a mudança no cabelo do cantor, que pintou as mechas do cabelo de rosa e azul para homenagear a família do casal. Confira!

