Virginia mostra a barriga sequinha apenas 13 dias após o parto

Apenas 13 dias após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca exibe sua barriga após a drenagem e explica o motivo para ainda usar fralda

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento do filho caçula, José Leonardo. Neste sábado, 21, ela fez uma sessão de drenagem em sua mansão e impressionou ao mostrar o resultado em sua barriga.

Apenas 13 dias após o parto, ela mostrou que já está perto de recuperar o seu corpo de antes da gestação. Apenas de lingerie, ela ostentou a barriga sequinha depois do procedimento de massagem.

Além disso, Virginia aproveitou para explicar porque ainda está usando fralda absorvente depois do parto. Ela explicou que ainda tem sangramento no útero quando faz massagem. "Para quem está perguntando porquê eu estou de fralda ainda é porque a Arlete vem e ela estimula o útero. Quando eu não faço massagem, não sai sangue. Quando eu faço, sai. Por isso eu gosto de fazer, porque dá a sensação de que está limpando tudo. É maravilhoso. Por isso eu já subo de fralda, eu saio daqui e já começa a sair o sangue”, disse ela.

Virginia Fonseca mostra a barriga pós-parto - Foto: Reprodução / Instagram

Ensaio newborn do José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar as fotos do ensaio newborn de seu filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. O bebê de pouco mais de uma semana de vida apareceu fantasiado em fotos encantadoras.

O bebê usou fantasias de Cowboy, Superman, Urso Pooh, roqueiro e aviador, além de posar com óculos e chapéu na última imagem. O álbum de fotos foi compartilhado por Virginia no Instagram. “Bom dia com newborn do José Leonardo. Ô mãezinha, não sei qual ficou mais fofa”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com a beleza de José Leonardo. “E esse queixo? Pelo amor de Deus”, comentou um fã. “Que bebê mais lindo”, afirmou outro. “Um príncipe”, comentou mais um. “Que coisa fofa”, declarou outro.