Virginia Fonseca repete escolha feita em parto da primogênita no nascimento de José Leonardo

Caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, nasceu no último domingo, 8, e parto teve escolha semelhante ao nascimento de Maria Alice

Na manhã desta quarta-feira, 11, a apresentadora e empresária VirginiaFonseca (25) deixou a maternidade ao lado do marido, o cantor ZéFelipe (26), e do filho recém-nascido, JoséLeonardo. No nascimento do caçula, a mamãe repetiu escolha feita em parto da primogênita.

O pequeno nasceu dia domingo, 8, mas Virginia precisou esperar alguns dias antes de deixar o hospital. Assim como no nascimento da primogênita, MariaAlice (3), a apresentadora optou por realizar uma cesária no lugar de parto normal.

Na primeira gravidez, Virginia compartilhou um vídeo no YouTube minutos antes de anunciar o nascimento da primogênita, que veio ao mundo no dia 30 de maio de 2021. No vídeo, a influencer mostrou os bastidores antes de dar a luz e dois dias depois publicou uma sequência de fotos sobre seus primeiros momentos com a filha.

Um tempo depois, Virginia aproveitou para contar mais detalhes sobre o nascimento em um novo vídeo de seu canal do YouTube, onde revelou momentos que foram desde a sua chegada ao hospital até o primeiro encontro com Maria Alice, mas não divulgou o peso e tamanho da bebê.

No nascimento da segunda filha do casal, MariaFlor (1), Virginia optou por encarar o parto normal. Às 7h da manhã do dia, ela compartilhou em suas redes sociais, via stories, que a bebê havia nascido: "Indo dormir agora. Nossa princesa Florzinha chegou e muito bem, graças a Deus! Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha, mas felicidade exalando", declarou.

Maria Flor nasceu com 3,160kg e medindo 48 cm, e menos de 10 horas depois do parto Virginia já estava nas redes, dançando com as duas filhas no colo.

Depois de experimentar a cesária e o parto normal, Virginia repetiu a escolha do nascimento da primogênita e deu à luz ao terceiro filho por meio de uma cesária, que contou com a presença de vários membros da família na maternidade.

José Leonardo, que nasceu com 3,590 quilos e 49,5 centímetros, seguiu a tradição de usar roupinhas vermelhas para sorte e foi fotografado por paparazzis na saída do hospital. O pequeno já acumula 1,5 milhões de seguidores e as irmãs somam 7,4 milhões.