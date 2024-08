Virginia Fonseca mostra barrigão ao posar de biquíni

Virginia Fonseca exibiu o barrigão ao posar de biquíni na frente do espelho e fez questão de se declarar para o filho José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está grávida do seu terceiro filho, que se chamará José Leonardo. Casada com Zé Felipe, a famosa já é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um aninho.

Nesta terça-feira, 6, Virginia publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece de biquíni preto na frente do espelho. A estrela apostou em um roupão rosa para complementar o look.

Na imagem, a loira fez questão de deixar o barrigão bem à mostra. "José Leonardo, muito ansiosa para te conhecer, meu pitoco. Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 160 mil curtidas e milhares de comentários. "Ela tem um borogodó quando fica grávida né, belíssima", escreveu uma internauta. "A cada gravidez, mais linda ainda", elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Maria Alice protagoniza drama pessoal

A primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, comoveu e divertiu ao protagonizar um drama pessoal nesta terça-feira, 06. Ao deixar a escola, a pequena saiu aos prantos e surpreendeu ao revelar o motivo.

Assim como a irmã, Maria Flor, que pegou a todos de surpresa ao querer fazer o horário completo em seu segundo dia de aula, a mais velha também não queria ir embora. A neta de Leonardo fez escândalo ao ter que voltar para a mansão.

Questionada pela babá o que estava acontecendo, Maria Alice falou chorando que desejava continuar no colégio. "Na escola, por favor, não", falou ela derramando lágrimas e fazendo o drama. "A criança chorando porque quer continuar na escola... primeira vez que eu vejo isso viu! Agora pronto", escreveu a empresária ao ver o vídeo da herdeira.