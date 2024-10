Virginia Fonseca impressiona ao surgir de biquíni e mostrar barriga chapada

Virginia Fonseca impressionou ao surgir de biquíni e exibir sua barriga chapada menos de um mês após o nascimento do terceiro filho

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, prestes a completar um mês.

Neste domingo, 6, a famosa mostrou em seu Instagram Stories que segue fazendo compressas de gelo na cicatriz da cesárea. Com um biquíni verde água, Virginia exibiu a sua barriga chapada.

Além disso, a loira tem apostado nas massagens para reduzir o inchaço. Após o procedimento, ela posou na frente do espelho mostrando a recuperação impressionante de sua boa forma.

Procedimento estético

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, prestes a completar um mês de vida.

Vaidosa, a famosa sempre foi adepta a procedimentos estéticos para melhorar a autoestima. Recentemente, Virginia realizou um laser no rosto para amenizar a aparência das cicatrizes de acne.

Porém, como o procedimento é um pouco agressivo, a influenciadora ficou com o rosto bastante inchado e a pele toda vermelha. Em seu Instagram Stories, ela fez questão de publicar uma foto mostrando a realidade para seus fãs. "Gente, sério. Nunca estive tão feia", brincou ela.

A famosa ausou as redes sociais na sexta-feira, 4, para mostrar novos cliques encantadores de suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de 1. As meninas são frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as meninas aparecem sorridentes durante uma aula de hipismo na fazenda. Ao dividir o registro, a influenciadora digital, que também é mãe de José Leonardo, se derreteu. "Finalizando a semana com hipismo!! Minhas princesinhas lindas e abençoadas", escreveu a famosa na legenda.