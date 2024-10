Virginia exibe resultados após realizar procedimentos no corpo: ‘Voltando’

Após realizar procedimentos para flacidez e retomar os treinos, Virginia Fonseca exibe o resultado de mudança ao colocar o corpão para jogo

Desde que seu terceiro filho chegou ao mundo, Virginia Fonseca está focada em recuperar a boa forma. Nesta segunda-feira, 14, a influenciadora digital e apresentadora decidiu colocar o corpo para jogo e mostrou o resultado das mudanças depois de passar por alguns procedimentos estéticos e retomar sua rotina de treinos.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia apareceu na academia de casa e contou que já está liberada para realizar algumas atividades físicas. Desta vez, ela decidiu usar um simulador de escada e comemora ao conseguir praticar o exercício por 20 minutos seguidos. Na sequência, a apresentadora exibiu a evolução do corpo.

Com a camiseta levantada e uma calça legging, Virginia mostrou que já recuperou o abdômen sequinho e marcado após a chegada do terceiro filho. Além disso, ela exibiu as pernas torneadas e a região do quadril mais saltada: “A vivibora tá voltando”, escreveu a influenciadora digital, que também está passando por um protocolo estético.

Virginia mostra resultados após realizar procedimentos no corpo - Reprodução / Instagram

Além de alguns procedimentos na face, Virginia mostrou que usou um aparelho para as coxas, região que geralmente acumula mais gordura e a pele fica mais mole. Ademais, ela também já fez algumas massagens na região do abdômen para diminuir o inchaço e deve continuar a realizar procedimentos com frequência pelos próximos dois meses.

É bom lembrar que a apresentadora já perdeu mais de 17 kg após o nascimento de seu terceiro herdeiro, José Leonardo, que completou um mês de vida recentemente. Além do pequeno, ela também é mãe de Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, que está prestes a completar dois aninhos. Os três herdeiros são frutos de seu relacionamento com Zé Felipe.

