Virginia causa ao investir fortuna para combinar looks de grife com a família

Você usaria? Virginia Fonseca impressiona ao gastar quantia absurda em looks para a família usar na festa de aniversário do afilhado; saiba os valores

Na última terça-feira, 30, Virginia Fonseca impressionou os seguidores ao mostrar que combinou looks com toda a família para participar da festa de aniversário do afilhado Gabriel, filho de Mellody Barreto e William Gusmão. Isso porque a influenciadora digital e apresentadora investiu uma fortuna em roupas de grife para a ocasião.

Através de seu perfil no Instagram, Virginia compartilhou um álbum de fotos mostrando a família pronta para o evento. Ela usou um vestido de seda amarelo, avaliado em R$ 19 mil, e fez com que todos na família combinassem o look. Seu marido, Zé Felipe, optou por uma camiseta branca e uma calça com a mesma estampa, avaliada em R$ 9 mil.

As filhas também seguiram o estilo: Maria Alice, de três anos, vestiu uma camiseta branca e um shortinho de R$ 2,5 mil, enquanto Maria Flor, de um aninho, usou um vestido também avaliado em R$ 2,5 mil. No total, a família da influenciadora e apresentadora investiu cerca de R$ 34 mil para participar da festa de aniversário do afilhado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Vale mencionar que Virginia também investiu em um acessório de luxo para a celebração. Entre os registros, é possível ver a apresentadora posando com uma mini bolsa branca que, sozinha, tem o valor total das roupas usadas por toda a família. Recentemente, ela contou que recebeu uma encomenda muito especial e era justamente o item luxuoso, que custa cerca de R$ 100 mil.

“Partiu 1 ano do Babiel!!! Estamos prontos e que Deus abençoe essa festa linda com um motivo especial, que é comemorar a vida do nosso príncipe”, Virginia legendou a publicação, que dividiu opiniões nos comentários: “Pode ser a melhor marca, acho essa estampa brega”, disse uma seguidora. “Dinheiro não compra bom gosto”, opinou outra.

Apesar das críticas, muitos seguidores também saíram em defesa de Virginia: “Aí falam que a Virgínia fica ostentando, mas pra ela isso é troco de pão”, escreveu uma admiradora. “Estão lindos, esse é o valor de roupa de pessoa que pode! E tá tudo bem”, brincou mais uma. “Só caso e tenho família se for assim combinando looks”, outra escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia surpreende ao anunciar encerramento de sua empresa:

Na última segunda-feira, 29, Virgínia Fonseca anunciou que decidiu encerrar uma de suas empresas mais conhecidas. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a influenciadora digital revelou que desistiu de atuar no segmento de agenciamento e encerrou boa parte das atividades da agência de publicidade que gerenciava junto com seu marido, Zé Felipe.