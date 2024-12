Vidente Val Couto analisa ligação surpreendente de Luan Santana e Jade com o dia 28

A pedido da CARAS Brasil, o vidente Val Couto detalha forte ligação de Luan Santana e Jade com o dia 28 utilizando cartas ciganas e numerologia da Cabala

Serena, filhinha do cantor Luan Santana (33) e da influenciadora digital Jade Magalhães (31) surpreendeu os papais de primeira viagem e nasceu antes do previsto: no último sábado, 28. Eles aguardavam a chegada da bebê para 12 de janeiro de 2025. A data acabou chamando a atenção dos internautas, que perceberam uma ligação entre os dois com o dia 28. Com o fato curioso, à pedido da CARAS Brasil, o tarólogo e espiritualista Val Couto - conhecido por fazer previsões sobre a vida de celebridades - analisa, neste domingo, 29, essa relação do número com o romance do famoso casal.

Antes, vamos falar do número 28, que carrega uma forte simbologia na vida de Luan e Jade. Os internautas perceberam que momentos importantes do romance entre eles aconteceram no dia 28. Para começar, o casal reatou o namoro em 28 de fevereiro de 2024. O cantor e a influenciadora ficaram juntos por 12 anos, foram noivos, e após quatro anos do término, reataram o relacionamento.

Meses depois, o cantor e a influenciadora escolheram realizar o casamento civil: no dia 28 de novembro. A celebração, intimista, foi realizada na mansão do artista, na Grande São Paulo. Os padrinhos do casamento foram Bruna Santana, irmã de Luan, e Pedro, irmão de Jade. E, por fim, a filha deles, Serena, nasceu às 18h22 do dia 28 de dezembro, sem nenhum planejamento. Tanto é que Luan cancelou um show que faria na mesma noite, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no festival Ahh Verão, para correr ao hospital, assistir ao nascimento da primogênita.

Segundo Val Couto, Luan Santana, nascido sob o signo de Peixes com ascendente em Câncer, e Jade Magalhães, taurina com ascendente em Câncer, formam uma combinação astrológica rica e complexa. Ambos têm características que se complementam, criando um vínculo profundo entre eles. “Peixes é conhecido por sua sensibilidade, criatividade e inclinação emocional. Com ascendente em Câncer, Luan se torna ainda mais protetor e ligado às suas emoções. Ele é um parceiro atencioso e compreensivo, capaz de criar um ambiente seguro para Jade. Sua natureza intuitiva e empática o ajuda a entender as necessidades e sentimentos da parceira, fortalecendo a conexão emocional entre eles”, informa.

“Jade, sendo de Touro, é prática e valoriza a estabilidade, enquanto seu ascendente em Câncer a torna também emocional e protetora. Essa combinação sugere que ela aprecia lealdade e sinceridade, características que Luan traz para o relacionamento. Jade é alguém que busca segurança e conforto, e a sensibilidade de Luan complementa essa busca, criando um espaço onde ambos podem prosperar”, continua Val Couto.

Utilizando as cartas ciganas e numerologia da Cabala, o espiritualista revela que o dia 28 é um marco significativo na vida do casal. "Eles terminaram e reataram seu relacionamento nesse mesmo dia, o que sugere que há um forte poder cármico atrelado a essa data. Em numerologia, o número 28 reduz-se a 1 (2 + 8 = 10; 1 + 0 = 1), simbolizando novos começos, liderança e a capacidade de superar desafios. Essa resiliência é uma característica marcante de ambos, que parece guiá-los através das dificuldades”, ressalta.

“Além disso, o fato de que sua filha também nasceu no dia 28 reforça a ideia de que essa data é um ponto de união e celebração em suas vidas. A sincronicidade dos eventos sugere que o destino está entrelaçado para Luan e Jade, como se o universo estivesse conspirando a favor da união deles”, acrescenta o tarólogo.

ALMAS GÊMEAS E ESPIRITUALIDADE

O tarólogo e espiritualista Val Couto já havia previsto, em 2020, a volta do casal, utilizando cartas ciganas e numerologia da Cabala. Ele destaca que a conexão espiritual entre eles é intensa, sugerindo que suas almas se reconhecem e se atraem, independentemente das dificuldades enfrentadas. O espiritualista enfatiza que a energia cármica que une Luan e Jade é poderosa, e que desafios passados serviram para fortalecer o vínculo entre eles.

“A astrologia, muitas vezes, fala sobre almas gêmeas e conexões cármicas. A relação entre Luan e Jade pode ser vista sob essa luz. As características de Peixes e Touro se equilibram, criando um espaço onde ambos podem crescer e evoluir juntos. A natureza sonhadora de Luan é ancorada pela praticidade de Jade, enquanto a sensibilidade dela é nutrida pela criatividade dele”, conta.

“A história de Luan Santana e Jade Magalhães é um testemunho de como a astrologia e a espiritualidade podem oferecer insights sobre relacionamentos. Com uma combinação de signos que evidencia sensibilidade, estabilidade e um forte destino compartilhado, é claro que eles têm um laço profundo. O dia 28 serve como um símbolo poderoso em sua narrativa, representando tanto os desafios quanto as vitórias que enfrentaram juntos”, finaliza o vidente Val Couto.

Leia também:Vidente Val Couto prevê ‘momento delicado’ para Rodrigo Faro em 2025: ‘Abalado’

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUAN SANTANA NO INSTRAGRAM: