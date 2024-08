Vanessa Lopes analisa último mês de Julho: 'Tive aqueles dias'

Vanessa Lopes deixou BBB para tratar saúde mental, falou sobre conquistas e desafios do último mês em suas redes sociais

Vanessa Lopes fez um balanço nesta quarta-feira, 31, do seu último mês. A jovem disse que viveu muito bem a cada dia e se desafiou não só profissionalmente como no âmbito pessoal. A ex-BBB listou alguns momentos importantes que vivenciou nos últimos trinta dias. Vale lembrar que a influenciadora deixou o reality para cuidar de sua saúde mental.

"Eu facilmente diria um até logo para julho. Foi muito bom ter vivido e aproveitado esse mês. Vivi momentos importantes, completei um novo ciclo, friozinhos na barriga, as melhores noites e lembranças rodeada de amor e muito carinho. Lancei minha linha de joias, que tanto sonhei um dia que teria, também saltei de paraquedas, friozinho na barriga número um", começou.

"O segundo (friozinho na barriga) é que cantei com Luísa Sonza. Isso me preencheu de uma felicidade enorme. É gratificante cantar ao lado de alguém que você é apaixonada e tanto admira", continuou.

Vanessa contou que também teve momentos de reclusão. "Chorei um pouquinho também. Tive aqueles dias que a gente só quer o nosso cantinho. Acredito que você também já tenha tido. Mas os dias amanhecem e amanhecem ainda mais lindo. Confia. Um mini desabafo para dump de julho só para dizer que eu estou muito feliz", disse.

Após tratamento, Vanessa Lopes fala sobre sua saúde

A influenciadora Vanessa Lopes está de volta para sua vida profissional e embarca em novos projetos. Após apertar o botão da desistência do BBB 24 em janeiro deste ano, ela se afastou das redes sociais temporariamente como parte de seu tratamento de um quadro psicótico agudo. Ao portal GShow, ela contou como está sua saúde atualmente.

"Me sentindo ótima, mais pronta para voltar ao trabalho, voltando com as redes sociais de pouquinho em pouquinho. Estou me sentindo ativa para trabalhar, viajar, fazer meus esportes. Tenho o acompanhamento médico e a família por perto, gosto ter meus pais por perto. Estou me sentindo com coragem de fazer tudo",disse.

Sobre o período longe das redes sociais, ela considera ter sido positivo. "A gente esquece de viver a vida, ficamos tanto naquela vontade e loucura de trabalhar, de gravar, que esquecemos como é viver sem estar gravando. Pude relembrar como é olhar os mínimos detalhes, até apreciar os momentos que estou nas redes", avaliou.