Uma das últimas pessoas que viu Thommy Schiavo com vida se pronuncia

Morte do ator Thommy Schiavo: Amigo que deixou o artista no prédio relembra como foi o último momento em que o viu

Uma das últimas pessoas que viram o ator Thommy Schiavo com vida se pronunciou na impresa. Um dos amigos do artista foi o responsável por deixá-lo no prédio onde estava hospedado e de onde ele caiu horas depois.

Em entrevista ao G1, o amigo dele, chamado Paulo Junqueira, contou que estava com Thommy durante um happy hour em uma loja de conveniência de um posto de combustível. Ele levou o ator para o prédio por volta de meia-noite.

“Deixei ele em casa, mas acho que ele saiu depois, porque quando deixei ele em casa, ele estava bem e consciente e com uma roupa diferente da que vi no dia seguinte, já morto”, afirmou ele, que também prestou depoimento na polícia.

Por enquanto, a polícia não tem informações sobre onde Thommy esteve entre 0h e 4h30. Isso porque, às 4h30, as câmeras do prédio mostraram ele voltando para o prédio já cambaleando. As imagens registraram quando ele deixou no chão e, quando ele tentou se levantar, ele perdeu o equilíbrio e caiu no andar térreo. A queda aconteceu por volta das 5h43.

O corpo de Thommy foi localizado por volta das 8h e estava caído de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes. O artista já estava sem vida.

A carreira de Thommy Schiavo

Thommy Schiavo nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas em 2004. Ele tinha uma forte ligação com a natureza. “Minha família sempre teve sítio, fazenda. Desde criança, comecei a andar a cavalo, tive provas de laço. Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator”, disse ele no programa Mais Você.

Durante sua carreira, ele teve personagens em algumas produções da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.