Tom Brady vive novo amor com a modelo Brooks Nader, afirma site

Após o fim do affair com Irina Shayak, a fila parece ter andado para Tom Brady, que teria engatado um novo namoro com a modelo Brooks Nader

A fila parece ter andando para o ex-marido de Gisele Bündchen, como apontou o Page Six, nesta quarta-feira (24). Segundo o portal norte-americano, o ex-jogador da NFL estaria namorando a modelo Brooks Nader, conhecida pelos trabalhos na revista esportiva Sports Illustrated como manequim de trajes de banho.

O suposto romance de Tom e Brooks começou a partir de uma publicação do DeuxMoi, uma conta do Instagram mundialmente conhecida por esplanar os segredos dos famosos. Na ocasião, o usuário disse que Tom foi visto em encontros diversos com a modelo.

Com exclusividade, o Page Six conversou com uma fonte próxima aos dois que garantiu que o romance se trata de algo casual. Ainda segundo o insider, embora o atleta e a modelo tenham se conectado romanticamente, não há nada sério acontecendo no momento.

Vale lembrar que no ano passado, Brady estava envolvido com Irina Shayak. Porém, em outubro de 2023, como uma fonte revelou a revista People, o casal decidiu seguir por caminhos diferentes: "Ela gostava muito de namorar ele e eles se divertiram juntos. Porém, no final, tudo meio que fracassou", disse o entrevistado do veículo na ocasião.

Quem é Brooks Nader?

A modelo Brooks Nader, de 27 anos, tem descendência libanesa, nascida em Baton Rouge nos Estados Unidos. Atualmente ela vive em Nova York, como deixa claro em sua biografia do Instagram.

Ela ganhou notoriedade nos Estados Unidos após vencer o Swim Search 2019, um casting anual para modelos aspirantes que visa dar destaque a elas no meio da moda. A seleção foi o primeiro passo para que a jovem se tornasse modelo da Sports Illustrated.

Nas redes sociais, Brooks esbanja um lifestyle luxuoso aos seus mais de 1 milhão de seguidores. A modelo costuma a marcar presença em eventos VIPs e ostentar os mais variados tipos de acessórios de grife.