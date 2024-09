Ticiane Pinheiro encanta com declaração especial para César Tralli: “Nossa família”

Ticiane Pinheiro compartilha álbum de fotos inéditas da festa de debutante de Rafaella Justus e faz uma declaração especial para César Tralli

Nesta terça-feira, 3, Ticiane Pinheiro encantou seus seguidores ao compartilhar um álbum de fotos inéditas da festa de debutante de sua filha, Rafaella Justus, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus. Além dos cliques especiais, a apresentadora aproveitou para fazer uma declaração carinhosa para o marido, o jornalista César Tralli.

Em seu perfil no Instagram, Ticiane compartilhou um álbum de fotos e destacou como capa um clique onde recebe um beijo carinhoso do marido na bochecha. Além disso, ela mostrou momentos especiais ao lado do jornalista durante a festa e incluiu registros com Rafaella e a filha caçula Manuella Pinheiro, de cinco anos, fruto do casamento com Tralli.

Na legenda, Tici se declarou para o marido: “Eu, meu amor e a nossa FAMÍLIA”, a apresentadora escreveu e recebeu muitos elogios de amigos e seguidores nos comentários: “Maravilhosos!!!!”, disse Ana Hickmann. “Lindos”, elogiou Lívia Andrade. “Família maravilhosa!! Casal maravilhoso!! Vocês estavam todos impecáveis!”, disse uma admiradora.

Vale destacar que na sexta-feira, 30, Rafaella Justus comemorou seus 15 anos com uma festa luxuosa em um hotel em São Paulo. Embora separados há mais de uma década, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus participaram de todos os preparativos do evento e mostraram que mantêm uma ótima relação ao lado de seus atuais companheiros.

Após o fim do casamento em 2013, Roberto subiu mais uma vez ao altar com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, com quem teve sua sexta filha, Vicky. Enquanto isso, Ticiane se casou com o jornalista César Tralli, pai de sua segunda herdeira, Manuella. Atualmente, o antigo casal mantém uma ótima amizade e sempre prestigia eventos da família.

Ticiane Pinheiro fala sobre a ausência de colegas de trabalho na festa da filha:

Na última sexta-feira, 30, Ticiane Pinheiro comemorou o aniversário de 15 anos de sua filha, Rafaella Justus, com uma festa grandiosa para mais de 400 convidados em um hotel luxuoso em São Paulo. No entanto, a ausência dos colegas de trabalho da apresentadora chamou a atenção dos seguidores e ela esclareceu o motivo em suas redes sociais.

Nos stories do seu perfil no Instagram, Ticiane abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus admiradores sobre detalhes do evento. Entre as perguntas, surgiu um questionamento sobre a ausência de alguns colegas de trabalho, como Renata Alves e Ana Hickmann e a apresentadora então explicou o que havia acontecido.