Tiago Ramos diz como se apaixonou pela mãe de Neymar: 'Não é por dinheiro'

Ex-namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos diz como ficou apaixonado por Nadine Gonçalves; ex-Fazenda engatou romance aos 22 anos com a mulher

O ex-A Fazenda Tiago Ramos, de 27 anos, contou como se apaixonou pela mãe de Neymar Jr., Nadine Gonçalves, de 57, quando ele tinha 22 anos. Em entrevista ao Chupim, da Rádio Metropolitana, ele relembrou como foi o início do romance.

O jovem esclareceu que o interesse surgiu pela atração que tinha pela mãe do atleta, e não pelo poder aquisitivo dela. "Não é por causa de dinheiro, porque todo mundo deve pensar isso, é porque ela é uma mulher linda e o que ela fez comigo ninguém precisa saber", declarou.

Tiago Ramos ainda brincou sobre ter se interessado por alguém com 30 anos a mais que ele. "Fez um novinho de 22 anos na época se apaixonar por uma coroa gostosa igual ela é", elogiou a aparência de Nadine.

É bom lembrar que o ex-casal viveu um relacionamento de idas e vindas. Em 2020, Tiago e Nadine terminaram e voltaram várias vezes. No início de 2021, eles deram um fim na relação após muitas polêmicas e até boatos de que ele teria destruído o apartamento da mãe do jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Chupim (@chupimmetropolitana)

Tiago Ramos participou da Fazenda?

O ex-namorado da mãe de Neymar Jr., Tiago Ramos integrou o elenco de A Fazenda 14. Durante sua passagem pelo reality show, ele teve algumas discussões e chegou até a ser expulso da edição. O episódio polêmico começou quando Shayan voltou da roça que eliminou Thomaz. Vencendo a votação para permanecer no programa, o peão retornou à sede xingando o "grupo A" de "otários" e "pedaços de me***".

Vinicius, Tiago Ramos e Bia Miranda não gostaram dos xingamentos e acabaram se irritando com ele resolvendo enfrentá-lo. Foi então que o ex-namorado da mãe de Neymar Jr. foi para cima do ex-roceiro e a confusão foi iniciada com cuspes no rosto.

Diante da situação grave, os "ninjas" da produção entraram na casa para manter os dois separados. Tudo isso acabou acontecendo ao vivo enquanto o programa estava no ar na TV aberta.