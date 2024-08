Tiago Abravanel atualiza sobre estado de saúde de Silvio Santos

Tiago Abravanel comentou sobre o estado de saúde de Silvio Santos, que está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto

Silvio Santos segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada no dia 1º de agosto. A assessoria de imprensa do apresentador informou que ele segue bem.

Em entrevista para a Quem, Tiago Abravanel comentou sobre o estado de saúde do avô. "Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando", disse ele.

Em seguida, Tiago comentou sobre a importância do apoio do público. "Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente".

Patrícia Abravanel também comentou sobre Silvio Santos

Internado desde a última quinta-feira, 1º, o apresentador Silvio Santos teve o quadro de saúde atualizado pela filha, Patricia Abravanel. O comunicador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após dar entrada na unidade para realizar exames de imagem.

Em entrevista à CNN Brasil, a também apresentadora garantiu que o dono do SBT deve receber alta em breve, mas não divulgou a data. "Ele está melhor, está melhorando. Está até fazendo algumas brincadeiras", disse ela.

Já na Band, as irmãs Patricia e Rebeca Abravanel conversaram com os repórteres do Brasil Urgente, Tiago Alberico e Felipe Henrique, e novamente garantiram que o pai está melhorando. Segundo elas, Silvio Santos se encontra "estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado".

Vale lembrar que o apresentador do SBT voltou ao hospital na semana passada para realizar exames de imagem e os médicos optaram por deixá-lo no local por mais alguns dias. Pouco tempo antes, o comunicador foi diagnosticado com H1N1 e fez o tratamento no hospital antes de receber alta.