Thiago Oliveira sobre educação de Ella: 'Falo da importância dela ter um pai preto e uma mãe branca'

Em entrevista à Revista CARAS, o apresentador Thiago Oliveira fala da educação e dos valores que já costuma passar para a filha Ella, de apenas 1 ano

Thiago Oliveira (40), apresentador do É de Casa, programa exibido nas manhãs de sábado na TV Globo, costuma dizer que na lista dos seus sonhos, a família é sua prioridade. Do casamento com Bruna Matuti (39), ele realizou o maior deles: o nascimento da esperta Ella (1). Em entrevista à Revista CARAS, o comunicador reflete sobre a educação de sua herdeira e os valores que já costuma passar para ela. “Falo da importância dela ter um pai preto e uma mãe branca”, diz.

Ao ser questionado se sente certa responsabilidade em ser exemplo e inspiração, Thiago inicia: "Thiago: Essa é minha missão desde que eu falei que queria ser apresentador. Quando escolhi isso para a minha vida, olhava em meu entorno de 360 graus e não tinha ninguém como referência. Querendo ou não, você desbrava o caminho sozinho. Independente da dificuldade, estou aqui para fazer acontecer, tenho nome e sobrenome e ele estará em todos os lugares que eu passar. É uma missão como ser humano e, agora como pai, isso se tornou ainda maior. Tenho orgulho dessa responsabilidade como comunicador preto, falando, aprendendo e abrindo portas".

Sobre este tema permear a educação de Ella, o apresentador diz: "Pensamos no futuro dela, mas os valores são naturais, vêm de berço. Desde sempre falo sobre a importância de a minha filha ter um pai preto e uma mãe branca. Claro que ela é uma criança, ainda não entende, mas o coração dela já sabe. Creio muito nisso".

À Revista CARAS, a esposa do comunicador também revela se a chegada da pequena mudou muito a rotina do casal. "Tudo mudou! É como um furacão. Hoje, já acostumamos e não vejo mais minha vida sem ela. A gente deixa de ser só um casal e vira pai e mãe. No começo, a gente se esquece da gente. Eu me esqueci que eu era a Bruna esposa, mulher e, hoje, estou me reencontrando. A vida gira muito em torno dela, mas é uma delícia", salienta Bruna.

Leia também:Thiago Oliveira assume conflitos pessoais pós-paternidade: 'A gente se desconecta'

VEJA PUBLICAÇÃO DE THIAGO OLIVEIRA NO INSTAGRAM: