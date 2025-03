Bruno Gagliasso expõe motivo que o faz recusar trabalhos: 'Não faço mesmo'

O ator Bruno Gagliasso abriu o jogo sobre sua vida profissional e contou que é seletivo para aceitar trabalho. Saiba o motivo!

O ator Bruno Gagliasso falou sobre sua carreira em conversa com o jornalista Leo Dias divulgada nesta terça-feira, 18. Durante o papo, o artista contou que é seletivo para aceitar trabalhos e costuma recusar aqueles em que não sente conexão com o projeto. Além disso, destacou que a arte precisa despertar reflexão, discussão e paixão e não importa o dinheiro envolvido.

“É isso, cara! A gente faz arte, e a arte, se você não acreditar, deixa de ser arte. Se não for para nos fazer pensar, se não for para nos fazer discutir, se não despertar paixão, não tem por que fazer. É isso! Pode ter todo o dinheiro do mundo, e se não bater, eu não faço mesmo. Tem coisas boas vindo por aí! Esse ano sai “Por Um Fio”, um filmaço que fiz com o maior amor do mundo. Vai sair no final do ano”, declarou.

Sobre voltar a atuar em novelas, ele declarou: “Rapaz, tem tempo que não faço (novelas) e tenho visto (nos streamings). ‘Beleza Fatal’ está bombando e a Giovanna viciada! Léo Fuchs viciado e encontrei com o Rafael e ele disse: ‘Bruno, quero muito que você assista!’. Falei que quero e vou assistir”.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank levam bronca em Paris

Recentemente, o ator curtiu uma viagem a Paris, na França, com a esposa Giovanna Ewbank. O famoso publicou um carrossel de fotos e momentos especiais da viagem, e mostrou um vídeo em que ele e a esposa levaram bronca de um garçom.

O casal estava com um amigo em um restaurante e os três estavam sentados lado a lado, porém isso não é considerado legal na França. O profissional explicou que eles não poderiam estar sentando dessa maneira, pois estariam ocupando mais de uma mesa.

Giovanna tentou argumentar que eles estavam apenas gravando um vídeo, mas o homem insistiu e a modelo se levantou para trocar de lugar. Nos comentários, os fãs comentaram sobre a situação. “Aqui na França, a gente não senta todos em fileirinha, você precisa ocupar uma só mesa”, disse uma internauta.

