Tati Quebra Barraco revela motivo de não publicar foto com o marido

Casada há 23 anos, a cantora Tati Quebra Barraco explicou que compartilha foto com o companheiro somente uma vez ao ano

A cantora Tati Quebra Barraco usou as redes sociais no domingo, 17, para compartilhar com o público uma foto rara ao lado do marido, Fábio. Celebrando mais um ano de vida do companheiro, com quem é casada há cerca de 23 anos, a artista explicou o motivo de não mostrá-lo com frequência na internet.

Em tom bem-humorado, Tati contou que a data de aniversário de Fábio é o único dia do ano em que ela publica um clique com o amado em seu Instagram. Discreta em relação a sua vida pessoal, a ex-participante de 'A Fazenda 13', da Record TV, esclareceu que preserva o marido de comentários maldosos na web e, principalmente, de paqueras.

Na foto, o casal aparece abraçado em clima de muito romance enquanto posa para a câmera. "Hoje é dia de dar carne pra banquete, afinal só posto foto com ele uma vez no ano", iniciou a funkeira na legenda da publicação, incluindo emojis de risadas.

"Aniversário do meu maridão. Muita prosperidade e felicidade, que Deus continue abençoando nossa família e nosso matrimônio", completou Tati Quebra Barraco. Nos comentários, diversos amigos e internautas também deixaram mensagens de felicitações ao aniversariante.

"Quem guarda tem. Parabéns pra ele e pra vocês, casal lindo. Deus abençoe grandemente", declarou uma seguidora. "Felicidades ao casal e feliz aniversário, muitos anos de vida ao lado dessa mulher maravilhosa", desejou outra. "Já virou tradição, o divo só aparece uma vez por ano", se divertiu uma terceira.

Confira a foto de Tati Quebra Barrado com o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarraco)

