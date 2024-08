Taróloga revela significado das tatuagens de famosas como Bruna Marquezine e Bruna Biancardi

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Magda Paz conta o que tem por trás dos desenhos místicos de famosas como Bruna Marquezine, Bruna Biancardi e outras; confira

Famosas como a atriz Bruna Marquezine (29) e a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi (30) sempre chamam a atenção dos internautas quando publicam nas redes sociais fotos curtindo momentos de lazer, bem à vontade. Para desfrutarem do tempinho livre, longe das agendas lotadas de compromissos, elas usam looks mais despojados, que acabam deixando suas tatuagens à mostra. E é exatamente aí que surge a curiosidade sobre qual significado tem os desenhos escolhidos pelas beldades. A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Magda Paz analisou os símbolos místicos das duas morenas; como também de Cleo Pires (41) e Viih Tube (23). Confira a seguir!

BRUNA MARQUEZINE

Até 2021, Bruna Marquezine tinha 14 tatuagens. Entre elas, o desenho do Planeta Saturno e a Constelação de Leão. “Saturno é o planeta das limitações, obstáculos e lições de vida. Na visão esotérica, a tatuagem deste planeta simboliza valores como a responsabilidade, o cumprimento da obrigação, crescimento pessoal e resiliência. Saturno é conhecido por sua associação com a maturidade e o aprendizado que emerge das dificuldades”, diz a consultora esotérica da Astrocentro.

“Então, a tatuagem desse planeta simboliza a superação de desafios, refletindo a capacidade de resistir e evoluir diante dos momentos mais difíceis da vida. Considerado um símbolo de provações, saturno está intimamente ligado ao tempo, ao envelhecimento e às transições entre as fases da existência. Essa tatuagem representa, também, uma conexão profunda com esses ciclos, tornando-se um poderoso emblema de compromisso com a auto evolução e a busca por um entendimento mais profundo da jornada espiritual”, emenda.

Segundo a especialista, a Constelação de Leão, na visão esotérica, geralmente está associada às características do signo e seu simbolismo na cultura popular e mitologia. “O signo de Leão é tradicionalmente visto como um símbolo de força, coragem e poder. A pessoa que escolhe essa tatuagem quer expressar essas qualidades de liderança (já que o leão é conhecido como o "rei da selva"), o que o associa a liderança e autoridade, nesta tatuagem está representado o espírito de liderança ou a capacidade de tomar decisões importantes. Ainda representa alguém que valoriza sua dignidade e integridade pessoal”, explica.

Bruna Marquezine mostra tatuagem do Palenta Saturno - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine mostra tatuagem da Constelação de Leão - Reprodução/Instagram

BRUNA BIANCARDI

Bruna Biancardi também possui várias tatuagens espalhadas pelo corpo. Entre elas, a data de seu nascimento em números romanos: 15 de abril de 1994. “Na visão esotérica, tatuar a data de nascimento em números romanos carrega um significado profundo e pessoal que reflete a história de vida e a conexão com o momento do nascimento. Essa escolha não apenas acrescenta uma dimensão estética, mas também celebra a identidade de quem a possui. Quem opta por essa tatuagem valoriza a imponência, a elegância e a tradição”, informa.

“Tatuar a data de nascimento em números romanos é uma preferência por algo sofisticado, conferindo à tatuagem um ar de refinamento e respeito à história. Associados à antiguidade e ao Império Romano, os números romanos evocam ideias de eternidade, poder e legado. Para quem faz essa escolha, a data de nascimento é um marco significativo, uma parte de uma história contínua. Esse símbolo reforça a ideia de permanência e memória, recordando simbolicamente a existência de quem a carrega, de forma a perdurar no tempo!”, completa Magda.

Além disso, de acordo com a taróloga, tatuagem pode expressar uma forte conexão com o passado, servindo como uma homenagem às origens e às raízes, e como uma lembrança das experiências ao longo dos anos. “É também vista como uma forma de atrair proteção espiritual ou sorte, considerando o nascimento como um momento sagrado”, ressalta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

A mãe de Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr. (32), também tem uma mandala, no antebraço esquerdo. “No esoterismo, a mandala é um símbolo multifacetado, com significados que variam conforme a interpretação cultural e espiritual. De maneira geral, as mandalas representam harmonia, equilíbrio e totalidade. A mandala tatuada em Bruna Biancardi, que possui três pontas, carrega uma simbologia poderosa. O número três, amplamente reconhecido por seu valor simbólico, é associado a várias trindades universais, como corpo, mente e espírito; passado, presente e futuro; ou nascimento, vida e morte”, informa Magda.

E continua: “A combinação de uma mandala com três pontas pode representar a busca por equilíbrio e harmonia entre diferentes aspectos da vida. Além disso, simboliza as fases da vida, ciclos de renovação e crescimento contínuo, e o desejo de conexão com o divino ou uma energia espiritual superior. A escolha desse símbolo reflete uma intenção de alinhar e harmonizar forças distintas em busca de um estado de totalidade”.

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

CLEO PIRES

Quem também esbanja beleza com sua pele tatuada, é a atriz e cantora Cleo Pires. Entre os desenhos da famosa, está um poderosa serpente, no braço. “No esoterismo, a tatuagem de uma serpente, especialmente no braço esquerdo, como observado em Cleo Pires, carrega significados profundos e simbólicos, frequentemente relacionados à transformação, renovação, poder e cura. A serpente é tradicionalmente associada ao ciclo de renovação por sua capacidade de trocar de pele, o que simboliza a habilidade de uma pessoa em se reinventar, superar desafios e se adaptar a novas fases da vida”, diz a taróloga.

Essa tatuagem, ainda segundo ela, também representa poder e força: “Colocá-la na parte superior do braço, uma área visível e muscular, pode ser uma forma de expressar domínio pessoal, tanto físico quanto emocional e, no braço esquerdo, por estar mais próximo do coração, pode representar uma conexão profunda com sentimentos e o processo de cura interior, além de indicar o equilíbrio entre forças opostas dentro de si”.

As atrizes Gloria Pires e Cleo Pires - Reprodução/Internet

VIIH TUBE

Grávida do segundo filho, Ravi, a empresária e influenciadora digital Viih Tube, mamãe da pequena Lua (1), fruto do casamento com o designer e empresário Elizer (34), também é apaixonada por tatuagens e possui várias pelo corpo. Muitos anos antes do nascimento da primogênita, ela tatuou uma lua.

“A tatuagem de uma lua carrega significados profundos, associados à natureza cíclica, feminilidade, intuição e transformação. A lua, um símbolo amplamente conhecido e rico em interpretações, quando tatuada nas costas, como no caso de Viih Tube, agrega elementos de proteção, mistério e força interior. Ela também simboliza sensibilidade e os ciclos da vida, especialmente os femininos, como a menstruação e a maternidade”, aponta Magda.

“A lua representa mudança contínua, passando por fases distintas (nova, crescente, cheia e minguante), tornando-se um emblema de transformação e adaptação às mudanças naturais da vida. Além disso, está relacionada ao oculto, ao inconsciente e ao mundo dos sonhos. Tatuar a lua pode expressar uma conexão com o lado mais profundo ou oculto da personalidade, algo que não é exposto de forma direta”, completa.

A consultora diz que a posição da tatuagem nas costas pode simbolizar proteção espiritual, já que as costas cobrem e protegem partes vulneráveis do corpo. “Assim, a lua tatuada nessa área pode representar uma força invisível, oferecendo suporte e segurança. Além disso, a lua carrega a simbologia de novos começos, refletindo o desejo ou a capacidade de recomeçar após desafios, em sintonia com os ciclos de renovação da vida”, fala.