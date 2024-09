Taís Araujo revela preparativos para desfile na Semana de Moda de Paris

'5 pessoas na minha cabeça', brincou Taís Araujo; a atriz compartilhou vídeo se produzindo para subir na passarela ao lado de Larissa Manoela

Nesta segunda-feira, 23, Taís Araujo apareceu, nas suas redes sociais, se produzindo para o desfile da L'Oréal Paris na Semana de Moda de Paris. A atriz, que subirá na passarela ao lado de grandes nomes como Larissa Manoela, Kendall Jenner, Cara Delevingne e Viola Davis, mostrou que precisou de bastante ajuda para produzir sua maquiagem e cabelo para o evento, dando um gostinho dos bastidores.

A artista deu as caras nos Stories do seu perfil do Instagram para mostrar como estava o processo de produção para o desfile. Ela, então, apareceu fazendo seu cabelo, contando com ajuda de alguns profissionais para deixá-lo pronto. "5 pessoas na minha cabeça", brinca, antes de fazer a contagem de quantos estavam o ajudando na preparação.

Então, um deles brinca: "Você merece! Você vale a pena". Em seguida, ela mostra como ficou o resultado. "Olha eu estou bonita... eu sou bonita. Mas, esse lugar, não é brincadeira não...".

Lázaro Ramos emociona ao celebrar 20 anos de casamento com Taís Araujo

Através das redes sociais, Lázaro Ramos publicou uma carta aberta emocionante em celebração aos 20 anos de casamento com Taís Araujo.

Em seu Instagram oficial, Lázaro compartilhou com o público um vídeo contando um pouco da história do casal. Ao longo do registro, ele recordou momentos marcantes como o primeiro beijo, trabalhos realizados juntos, viagens, até chegar ao dia em que decidiram subir ao altar.

"Tiís, bichu, meu amor, mozinho Lady Gaga. Todos esses são nomes e apelidos que eu chamo você. Lady Gaga eu não sei bem porque é, mas eu acho meio engraçado. Você sabe como eu sou, né? Hoje nós estamos completando 20 anos de casados. E olha como são as coisas, né? Hoje é dia 13 de setembro de 2024. Uma sexta-feira, que no geral dizem ser dia de azar, mas até nisso a gente é diferente. A gente transforma. A gente transformou um dia de azar em sorte. Sorte por ter se encontrado", iniciou o ator.