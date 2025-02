Stênio Garcia lamenta falta de oportunidades para atores veteranos em novelas

Longe das novelas desde 2012, Stênio Garcia comentou sobre a desvalorização de atores veteranos: 'Autores novos não sabem mais escrever'

O ator Stênio Garcia, que está longe das telinhas desde 2012, quando atuou em 'Salve Jorge', abriu o coração ao falar sobre sua profissão no mercado atual. Em entrevista à 'Quem', o artista, que possui 71 anos de carreira, lamentou a falta de oportunidades para veteranos em novas novelas.

Stênio explicou que muito disso tem a ver com escritores da nova geração. "Os autores novos não sabem mais escrever para as pessoas velhas, mas o Brasil é cheio de idoso. Para um idoso trabalhar, o autor tem que saber escrever para ele. Ouvi o Tarcísio Meira dizer isso e bateu fundo em mim. Os grandes autores morreram ou não estão trabalhando", declarou ele.

Em seguida, o artista contou que, atualmente, atores precisam investir em outra fonte de renda, uma vez que o novo método de contratação por obra nas emissoras não os assegura mais. "Se o ator não empreende, e depende do audiovisual, que é o que paga melhor, não vive porque não tem constância", disse.

"Todos os modelos de trabalho são por obra e, de repente, quando o ator é muito bom, são diárias. Não podemos nos deixar leiloar por menos do que valemos", acrescentou o veterano. Por fim, Stênio Garcia criticou a desvalorização dos veteranos, mas explicou que entende a mudança no mercado de trabalho.

"Tem a internet que é de gente nova. Tem gente que não sabe quem eu sou e tem gente que não sei quem é. Mas temos atores que conhecem um processo de criação que muitos atores jovens não conhecem. Atores que não se formaram no teatro, nas companhias de teatro, que te dá profundidade no exercício do oficio", concluiu.

Vale lembrar que, após 'Salve Jorge', Stênio fez somente participações especiais em folhetins da Globo. Seu último trabalho em novelas foi em 'Deus Salve o Rei', exibida em 2018 na emissora.

Quando Stênio Garcia e a esposa se conheceram?

Em 2024, o ator Stênio Garcia foi entrevistado em um dos episódios do programa Conversa com Bial, da Globo. Lá, a esposa dele, Marilene Saade, deu um depoimento sobre como eles começaram a namorar.

Em sua declaração, ela relembrou que eles se conheceram nos bastidores da novela Torre de Babel (1998), e se aproximaram rapidamente; confira detalhes da história de Stênio Garcia e Mari Saade!

