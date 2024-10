Sophie Turner abre o jogo sobre divórcio de Joe Jonas: 'Difícil'

Sophie Turner abriu o jogo sobre o seu divórcio com Joe Jonas e também comentou sobre maternidade e a volta para sua terra natal

Sophie Turner finalmente quebrou o silêncio sobre o fim do seu casamento com Joe Jonas. Em uma entrevista para a revista Harper's Bazaar, a atriz não entrou em detalhes, mas contou que o processo de divórcio não foi fácil.

"Estou passando por um processo legal neste momento e não posso dizer muito, mas foi incrivelmente triste. Nós tínhamos um relacionamento lindo e foi difícil", lamentou ela.

A famosa viveu nos Estados Unidos enquanto era casada com o cantor, mas retornou para a Inglaterra, que é sua terra natal. "Estou tão feliz. Parecia que a minha vida estava em pausa até voltar. Em todas as cidades, a primeira coisa que eu fazia era encontrar uma loja britânica e comprar chocolates para um mês. Nunca me sinto eu mesma quando não estou em Londres com meus amigos e a minha família".

Sophie revelou que a política norte-americana foi o fator decisivo para ela deixar o país. "A violência das armas, a anulação do caso Roe vs Wade... Tudo foi se acumulando. Depois do tiroteio em Uvalde, eu sabia que era hora de dar o fora".

Maternidade

Sophie e Joe são anunciaram a separação no ano passado e são pais de Willa, de quatro anos, e Delphine, de um. "Ser mãe me mudou em todos os sentidos. Antes de ter filhos, eu estava muito deprimida e ansiosa, e me isolava muito. Agora, acho que vivo a minha vida para eles. Quero que eles me vejam tendo uma vida social, gostando do trabalho e prosperando na minha carreira e nas minhas relações. Quero que eles me vejam como uma mãe trabalhadora", disse ela.

Turner admitiu ainda que luta contra distúrbios alimentares. "Ainda me afeta. Acho que nunca nos deixa, tentamos aprender a lidar. Se vejo um prato de comida ainda sinto um pouco de pavor. O melhor de ser mãe é que posso ensinar os meus filhos a terem uma relação saudável com o corpo, fazendo justiça para mim mesma".

Recentemente, Sophie Turner desabafou sobre rumores por trás do divórcio com Joe Jonas.

