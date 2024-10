Sophie Charlotte posta foto em clima de romance com Xamã, e rapper reage

A atriz Sophie Charlotte compartilhou novas fotos em suas redes sociais e apareceu em clima de romance com o rapper Xamã

A atriz Sophie Charlotte aproveitou esta quinta-feira, 03, para compartilhar novas fotos em suas redes sociais. No feed do Instagram, ela publicou registros de suas 12 horas em São Paulo e apareceu em clima de romance com o rapper Xamã.

Nas imagens, ela posou abraçada com o namorado. Em outro clique, apareceu deitada na cama, sorridente, como se estivesse sonhando acordada. Além disso, mostrou seu look para um evento. O rapper fez questão de elogiar a atriz nos comentários: "Por que é linda assim?", escreveu Xamã. "Linda e feliz", comentou a modelo Mariana Goldfarb. "Que linda e mais linda ainda te ver assim", concordou a atriz Giovanna Ewbank.

Cliques apaixonados

Recentemente, os dois posaram juntos, com direito a carinhos e até um cheiro no pescoço, durante o lançamento do novo clipe de Xamã, Cara do Trem. Nos bastidores, eles também trocaram muitos beijos e não esconderam o clima de romance. Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido preto discreto, além de uma bolsa verde metalizada. Já o cantor apostou em uma camisa verde e uma calça preta.

E Xamã também usou as redes sociais para compartilhar uma série de fotos apaixonadas ao lado da amada, Sophie Charlotte. Nos cliques, eles aparecem trocando muitos carinhos, curtindo um dia de praia e o festival Rock In Rio. Além disso, os famosos surgiram em um vídeo se divertindo com um filtro das redes sociais.

Vale lembrar que os rumores de um affair começaram depois que Sophie Charlotte anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. Pouco depois, a atriz e o cantor passaram a ser vistos juntos com frequência e assumiram o romance depois de serem vistos aos beijos na praia. Desde então, eles estão sempre juntos.