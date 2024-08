Sobrinha de Ivete Sangalo desabafa após sofrer gordofobia: 'Senti vergonha'

Jade Sangalo, sobrinha da cantora Ivete Sangalo, fez um desabafo após sofrer gordofobia na hora de realizar um exame médico

Jade Sangalo, sobrinha de Ivete Sangalo, passou por um momento constrangedor na hora de tentar realizar uma ressonância pélvica em uma clínica de Salvador. A jovem de 27 anos afirmou ter sido vítima de gordofobia.

“Hoje eu tentei fazer uma ressonância magnética da pelve. Fiz toda a preparação, como todo mundo. me desloquei, como todo mundo. cheguei e esperei, como todo mundo. Depois de me perguntar várias coisinhas, a enfermeira me pesou, tirou uma cópia de um exame e eu voltei para a sala de espera, como todo mundo. 15 minutos se passaram e fui chamada novamente, mas dessa vez para ser informada que o aparelho que realiza a ressonância não me comporta, não me cabe”, disse ela em entrevista ao G1.

Em seguida, Jade contou como se sentiu com a situação. "Eu fiz escolhas ao longo da minha vida que me fizeram entender que vez ou outra eu não vou me encaixar, mas o mundo ao meu redor faz de tudo para me fazer questionar essas escolhas. Hoje, depois de muito tempo, eu senti vontade de não existir, de não ter esse corpo, de sumir, senti vergonha de mim, vergonha das escolhas que eu fiz e continuo fazendo todos os dias e eu não me culpo por sentir isso”.

Para concluir, a jovem desabafou sobre a gordofobia, principalmente vinda de médicos. Ela precisava realizar o exame para investigar se tem endometriose, uma doença que afeta o útero. “Eu decidi viver sendo uma mulher gorda, então eu sei que tem acessos que eu não tenho, sei que vão ter coisas que podem ser comprometidas por causa do meu tamanho, mas ninguém me falou que eu não poderia realizar o exame. Passei a tarde toda esperando e não tive acesso. A gordofobia médica é uma constante. As pessoas frequentemente olham para o peso como se fosse a causa de todos os problemas. Já tive ginecologista que antes de me olhar e entender o meu caso já direcionou para o peso", disse.

Polêmica

A cantora Ivete Sangalo se pronunciou sobre uma polêmica que está envolvendo seu show em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente. Já no país da África, a baiana ficou sabendo por comentários dos fãs que animais estariam sido mortos para sua apresentação acontecer em um local.

Diante dos absurdos que estavam sendo denunciados, a famosa, que é contra maus-tratos de bichos, fez uma série de stories falando qual será seu posicionamento. Brasileiros e cabo-verdianos alegam que cães estão sendo abatidos para que o espaço onde ela fará seu show fique livre.

"Sou mãe de pet, só de imaginar já me dá uma angústia e que estavam tirando os cachorros da festa e enviando para um canil sem nenhuma assistência, os animais morrendo, os animais sem alimentação, sem assistência nenhuma em virtude do show, isso tudo acontecer, apenas foco nos animais, já é muito terrível, isso tudo em virtude de um show, sendo meu, tomou uma proporção ainda maior dentro de mim, então eu queria assegurar vocês...", declarou-se contra.

"Neste momento eu estou solicitando uma reunião com todos os responsáveis, não só do evento, mas dessa minha estada aqui, em Cabo Verde, me inteirar do que está acontecendo, para tomar uma providência, para trazer a luz a esse assunto, porque definitivamente eu sou completamente contrária a qualquer tipo de movimento como esse e especialmente em um dia de celebração do povo de Cabo Verde, fui recebida com tanto amor, uma alegria grande e me deparei com essa informação", lamentou a situação e prometeu que tomará providências.