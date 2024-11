Simone Mendes revela sonhos que ainda quer realizar: 'Para acontecer'

Em declaração à CARAS Brasil, artista celebra novo DVD e fala sobre sonhos que pretende realizar em 2025

Simone Mendes (40) gravou seu novo DVD Cantando Sua História 2, projeto que marca uma nova fase da consolidação da sua carreira solo, para uma multidão na Arena da Amazônia, em Manaus. Com uma setlist recheada de novas apostas musicais, a estrela sertaneja emocionou e entregou vocais. Em declaração enviada à CARAS Brasil momentos antes de subir no palco, ela falou sobre novos projetos e sonhos que deseja realizar.

"Agora tá chegando o final de ano, as plataformas param, todo mundo tem um recesso que é natural, mas assim que voltar, já vai ser lançado esse novo DVD incrível que conta com 10 canções lindas e inéditas", conta a artista.

Simone também demonstra expectativa para a estreia em 2025 do projeto Amigas, que contará com protagonismo feminino no sertanejo. Lauana Prado (35), Ana Castela (21) e Maiara & Maraisa (36) foram confirmadas com a intérprete de Erro Gostoso.

"Além desse DVD, eu estou fazendo na Globo o projeto Amigas com as mulheres do Sertanejo, levantando essa bandeira da mulher forte nesse cenário da música, dessa mulher linda e poderosa", afirma a cantora.

Sucesso na música, Simone revela ainda que não realizou todos os seus sonhos. Para 2025, além do projeto Amigas na emissora carioca, ela sonha em ter uma própria festa para percorrer o Brasil. A artista também promete surpreender os fãs com a produção feita em Manaus.

"Também quero lançar para o ano que vem a minha minha festa, Simone Mendes cantando sua história, que vai rodar pelo Brasil inteiro. Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas para acontecer, e eu acredito que no ano que vem esse projeto sai do papel. Quero levar a minha música para esse país inteiro, fazendo meu espetáculo com esse projeto maravilhoso", finaliza.

