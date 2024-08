Simone Biles adquire carro de quase R$ 2 milhões; Veja fotos

Após as Olimpíadas de Paris, a medalhista norte-americana Simone Biles mostrou aos seguidores o novo carro de luxo que adquiriu

Simone Biles comemorou nas redes sociais sua nova conquista, um carro luxuoso da Mercedes Benz. A medalhista, que garantiu aos Estados Unidos três medalhas de ouro nas Olimpíadas de Paris, acaba de trocar seu antigo carro por um modelo mais moderno que, no Brasil chega a custar mais de R$ 1,8 milhões.

"Saí do meu velho para estar com o meu novo", escreveu a ginasta. O modelo escolhido por Simone se trata de uma Mercedes de Classe G, conhecido pela boa adaptação a qualquer tipo de terreno. A atleta apostou em um Mercedes G63. Segundo a Revista Quatro Rodas, apenas 16 modelos foram comprados no Brasil.

A ginasta tem compartilhado bastante da vida pessoal através das redes desde que voltou das Olimpíadas de Paris, onde conquistou uma medalha de prata, ficando atrás da brasileira Rebeca Andrade no solo de ginástica artística, e três medalhas de ouro.

Recentemente, a artista também mostrou aos seguidores um pouco de sua nova casa que, segundo ela, passará por algumas mudanças para acomodar ela e o marido, Jonathan Owens, com quem se casou no ano passado: "Mal vejo a hora de transformar essa casa em um lar", escreveu ela nos stories do Instagram.

Simone Biles denuncia tentativa de golpe em balada francesa

Ainda em Paris, Simone quase teve o clima de comemoração arruinado após uma cobrança exorbitante de uma boate na cidade. Segundo a atleta, funcionários do local tentaram cobrar uma quantia que equivale a cerca de R$ 142 mil, na cotação atual.

A ginasta ainda especulou que a tentativa de golpe se deveria ao fato de ser alguém conhecida mundialmente: "Obviamente eu não paguei. Mas para que alguém tentaria me enganar assim? É coisa de louco. E não sei, às vezes eu gostaria de não receber toda essa atenção. Preferia ser o mais comum possível".