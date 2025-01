Silvia Poppovic celebra 70 anos e publica registro raro com a única filha

A apresentadora Silvia Poppovic reúne amigos e familiares para celebrar o aniversário com festa intimista em casa, que aconteceu no dia 25 de janeiro

No dia 25 de janeiro, a apresentadora Silvia Poppovic completou 70 anos e decidiu celebrar a data com uma festa intimista em sua casa. A ocasião contou com amigos e familiares, entre eles, a filha única da veterana, a estudante de medicina Ana, de 24. A jovem é filha de Silvia com o médico endocrinologista Marcello Bronstein, que morreu aos 78 anos, em 2022, após uma leucemia. Nesta terça-feira, 28, a jornalista demonstrou o seu amor pela primogênita por meio de uma série de registros.

"Nesses anos todos de vida, uma das maiores alegrias foi, certamente, a de ser mãe dessa moça! Ana Poppovic Bronstein. Além de linda, ela é gentil com todos; simpática, boa filha e, nesse final de ano, estará se formando em medicina, como o pai! Quanto orgulho! Um presente na minha vida! Te amo, filha!", escreveu na legenda da publicação.

Marcello Bronstein foi diagnosticado com leucemia no final de 2021 e morreu aos 78 anos, em novembro de 2022, quatro meses após se submeter a um transplante de medula - doado pela filha Ana, na época, com 22 anos.

Confira, abaixo, as fotos de Silvia com a filha:

Gravidez e namoro

Silvia Poppovic foi mãe aos 45 anos de idade, pois tinha ovários policísticos. Diante isso, a jornalista fez tratamento hormonal e de fertilização para engravidar. A apresentadora contou que a gravidez foi planejada e que o tratamento foi ótimo, embora tenha sido estressante.

Viúva,Silvia revelou em junho do ano passado que vive um novo romance com o advogado Álvaro Malheiros.

Confira, abaixo, mais registros da ocasião:

