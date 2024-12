Sertaneja Bruna Viola revela se pretende ou não ter filhos com a esposa

Em entrevista à Revista CARAS, a sertaneja Bruna Viola fala sobre o seu casamento com a influenciadora Danielle Damasceno e revela se pretende ter filhos

Celebrando a carreira, as conquistas e o amor com a mesma autenticidade que a levou ao estrelato, a cantora sertaneja Bruna Viola (31) abriu o coração e as portas de seu lar, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com exclusividade para a Revista CARAS. Na entrevista, a artista fala sobre o seu relacionamento com a influenciadora digital Danielle Damasceno (36), com quem se casou em julho, e se pretende ou não ter filhos com a amada.

Em um dos melhores momentos de sua trajetória profissional e pessoal, Bruna mergulha na liberdade de assumir sua sexualidade ao lado da esposa. "Me sinto feliz por completo. Quando você se liberta de algo que te prende, tudo melhora. E isso não tem só a ver com sexualidade", afirma a artista, que entrega como tem sido encarar a rotina de dona de casa. "Gosto de mexer com as coisas do lar. Me considero organizada. A Dani é mais leve. Este ano eu trabalhei demais, agora que estou conseguindo ter uma pausa para curtir minha casa", conta.

Questionada se pensa em ter filhos, Bruna entrega: "(A Dani) tem o Gabriel, de 9 anos, e a Bia, de 13. Eles me aceitaram superbem. Sou completamente apaixonada por eles. Nunca almejei ser mãe e, por enquanto, continuo não pensando em ter um filho, mas a Dani me apresentou esse amor e eu tenho as crianças como se fossem minhas".

A sertaneja revela como conheceu Danielle. "Ela é influenciadora aqui em São José do Rio Preto e eu já a conhecia por meio das redes sociais. Quando eu inaugurei a Brasa e Viola, minha steakhouse, mandei um convite para ela e ela topou. Tem dois anos que nós ficamos entre idas e vindas", fala a cantora, acrescentando quando decidiu oficializar a união.

"Começamos a namorar em janeiro, noivamos em abril. Não íamos nos casar este ano, mas encontramos uma casa perfeita e a compramos. Não queria me mudar sem casar. As coisas aconteceram tão rápido, que quebramos minha agenda de shows e decidimos toda a cerimônia em 15 dias. Os convidados ficaram sabendo de tudo em cima da hora! Foi maravilhoso, da forma como a gente queria", finaliza.

