Selena Gomez se manifesta sobre rumores de cirurgias plásticas em seu rosto

“Me deixe em paz”, rebateu a cantora em comentário; Selena Gomez abriu o jogo sobre as especulações de cirurgias plásticas em seu rosto

Selena Gomez decidiu colocar fim às especulações sobre possíveis procedimentos estéticos realizados em seu rosto. A artista de 32 anos expressou seus incômodos sobre os boatos em torno de procedimentos estéticos, mas assumiu ter feito um único procedimento em seu rosto.

O pronunciamento público de Gomez sobre seus incômodos com os comentários em torno de seu rosto foi feito no TikTok. A cantora foi ao espaço de comentários do post de uma influencer especializada em procedimentos estéticos que cogitou quais plásticas ela poderia ter feito. A artista refutou as especulações, assumiu ter feito aplicações de Botox e pediu para ser deixada em paz.

Em um comentário no TikTok, a estrela de "Only Murders in the Building" expressou sua frustração com os rumores, afirmando: "Sinceramente, odeio isso. Eu tenho Botox. É isso. Me deixe em paz".Diante das especulações, Gomez esclareceu em seu comentário que as mudanças em seu rosto se devem ao uso de esteroides para controlar sua doença.

A TikToker, por sua vez, se desculpou publicamente com Gomez, afirmando que não tinha a intenção de incomodá-la e que respeita sua privacidade. Em um segundo vídeo, Marissa Barrionuevo reconheceu que Gomez não deve nada a ninguém e que cada pessoa tem o direito de envelhecer da forma como quiser. A criadora de conteúdo também reforçou sua intenção de abordar o tema da cirurgia plástica de forma respeitosa e sem julgamentos.

Coincidentemente, algumas horas depois, Gomez compartilhou um álbum no Instagram com várias fotos focadas em seu rosto. “Faces, fases”, escreveu ela na legenda da publicação. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

