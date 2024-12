Sandra Oh cai no samba durante passagem pelo Brasil

A atriz Sandra Oh está curtindo muito a sua passagem pelo Brasil e não perdeu a chance de cair no samba na quadra da escola Mocidade Alegre

A atriz Sandra Oh, famosa por atuar em séries de sucesso como Grey's Anatomy e Killing Eve, veio ao Brasil para participar da CCXP (Comic Con Experience), um dos maiores eventos de cultura pop do mundo.

Durante os momentos de folga, a artista fez questão de se jogar na cultura brasileira e aproveitar bastante a sua passagem pelo País.

No último domingo, 8, Sandra marcou presença na quadra da escola de samba Mocidade Alegre, em São Paulo, e caiu no samba. Para a ocasião, a famosa apostou em uma camiseta branca e uma saia longa.

Além disso, a atriz fez a alegria dos presentes ao esbanjar muita simpatia e carisma.

Sandra Oh voltaria para Grey's Anatomy?

Sandra Oh, a eterna Cristina Yang em Grey’s Anatomy, infelizmente afirmou que não pretende retornar a série.

Recentemente, a produção foi renovada para mais uma temporada e, com isso, aumentou as expectativas de possíveis personagens retornarem a nova remessa de episódios, porém, não com Sandrah no elenco.

Durante uma entrevista para o podcast Asian Enough, do Los Angeles Times, atriz de 49 anos disse que a produção é página virada em sua carreira e ainda pediu que os fãs vissem seus novos trabalhos, como Killing Eve e The Chair.

“Não (voltaria)”, disse ela quando questionada. “Eu amo isso, e é também por isso que eu realmente aprecio a série, porque ainda me perguntam isso. É muito raro, eu diria, ser capaz de ver dessa forma o impacto de um personagem”, explicou Sandra.

Sua última aparição na série aconteceu em 2013 e desde então, os fãs fieis ao programa insistem para que a atriz retorne ao seu personagem - pelo menos em uma participação especial.

“De certa forma, você faz seu trabalho como uma bolha e a deixa ir. Deixei aquela série, meu Deus, quase sete anos atrás. Então, em minha mente, acabou. Mas, para muitas pessoas, ainda está muito vivo. E embora eu compreenda e ame isso, segui em frente”, declarou a artista.

