Sammy Sampaio e Pyong Lee celebram Dia das Crianças com o filho

Sammy Sampaio e Pyong Lee mostraram muita maturidade e curtiram um momento especial ao lado do filho Jake, de quatro anos

Nesta quinta-feira, 10, Pyong Lee e Sammy Sampaio mostraram que mantêm uma boa relação mesmo após o término, principalmente porque eles são pais de Jake, de quatro anos.

Em sua conta no Instagram, Sammy compartilhou algumas fotos da família em comemoração ao Dia das Crianças, que é celebrado no próximo dia 12. Nas imagens, todos aparecem com roupas brancas brincando com tintas e Jake surge sorridente ao lado dos papais.

"Comemorando o dia das crianças um pouquinho antes por aqui", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Todos pais deveriam ser assim", escreveu uma internauta. "A maturidade que eles têm para entender que o filho não teve nada a ver com o término", comentou outra.

A influenciadora digital Sammy Sampaio voltou a falar sobre seu casamento com Pyong Lee. Recentemente, a famosa deixou um comentário na web e revelou qual foi o seu maior erro no dia de seu casamento com o pai de seu filho, Jake, de quatro anos.

Navegando pela web, Sammy encontrou com um vídeo, que questionava os internautas já casados sobre sua cerimônia de casamento. "Comente aqui o maior erro que você cometeu no dia do seu casamento para que outras noivas não façam o mesmo", dizia a publicação.

Com sinceridade, a loira revelou qual foi o seu grande erro ao se unir com o ex-BBB. "Casei", escreveu Sammy.

Sammy Sampaio e Pyong Lee anunciaram o fim de seu casamento em fevereiro de 2022. Pouco antes, eles haviam passado três meses separados, mas decidiram dar uma nova chance para o casamento, que logo veio ao fim novamente.

Recentemente, Sammy Sampaio sofreu um acidente doméstico e acabou machucando o punho e o sacro. O acontecimento não foi grave e, segundo a equipe da influenciadora, ela se recuperou em casa.

"Passando para atualizar sobre a Sammy. Ela já está na casa de familiares, repousando e recebendo cuidados. Apesar de ter machucado o sacro e o punho, a coluna está bem. Depois de exames detalhados, recebemos que os danos foram mínimos e a recuperação vai ser rápida. Obrigada Deus! E obrigada a vocês pelas orações. Em breve, ela está de volta para vocês", afirmaram em nota.