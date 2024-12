Saiba quanto Jeniffer Castro, a mulher do avião, está faturando com a fama

A bancária Jeniffer Castro chegou a 2,4 milhões de seguidores no Instagram após viralizar com vídeo em que foi detonada por não ceder lugar a criança

A bancária Jeniffer Castro, que ficou famosa após viralizarem um vídeo em que era atacada verbalmente por não ceder seu assento na janela de um avião a uma criança que chorava, contou em seu Tik Tok que tem tido êxito no ramo na publicidade desde então.

Apenas no Instagram, a influenciadora chegou a 2,4 milhões de seguidores e ela afirma, ainda, que o passado de fazer compras em uma loja virtual conhecida pelos preços mais acessíveis ficou para trás.

"Hoje, estou fechando com publicidades mais de 30 mil", celebrou ela, fazendo um brinde com uma taça na mão.

Antes do incidente, Jeniffer tinha cerca de 30 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu?

Na gravação, Jeniffer aparece sentada próxima à janela, de olhos fechados e com fones de ouvido, enquanto é criticada por uma mulher que não tinha relação com a criança, mas pedia a troca de lugares. “Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque, se a pessoa tem um problema, a gente entende. Mas a pessoa não tem nada e não quer trocar do nada!”, afirmou a mãe no vídeo.

Ao perceber que estava sendo filmada, Jeniffer tirou os fones e questionou a gravação, mas a mulher continuou com as críticas. “Isso é repugnante, no século XXI, uma pessoa não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, mas com uma criança é demais!”, declarou.

O vídeo foi publicado nas redes sociais com a intenção de gerar apoio à mãe, mas a repercussão foi contrária. A maior parte dos internautas defendeu Jeniffer, apontando que a troca de assentos em voos não é obrigatória e que a exposição sem consentimento foi inadequada.

Desde então, Jeniffer deu entrevista ao Encontro e ao Fantástico e tem sido procurada por anunciantes como uma grande rede varejista de multicanal.

