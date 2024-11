Ricardo Vianna esbanja amor em foto com Lexa durante viagem

Ricardo Vianna compartilhou em suas redes sociais uma foto em aparece ao lado de Lexa. O casal surgiu trocando um beijo apaixonado

Atualmente, Lexa e Ricardo Vianna estão curtindo uma viagem nos Estados Unidos para preparar o enxoval da primeira filha do casal, que se chamará Sofia.

Nesta sexta-feira, 8, Ricardo compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece beijando a noiva. Na legenda, ele comentou sobre a estadia deles no país norte-americano.

"Nossa linda e aconchegante casinha desses dias aqui nos EUA! Fomos tão felizes! Tivemos momentos tão divertidos! Reencontrei amigos que não via há tempos! Foi muito especial! O bairro é lindo, são casas em condomínios fechados com toda a segurança e infraestrutura", escreveu ele.

Críticas

Nesta sexta-feira, 08, a cantora Lexa publicou um vídeo rebatendo críticas que está sofrendo nas redes sociais. Ela tem compartilhado com os fãs detalhes de sua gestação, o que não tem agradado alguns seguidores.

A artista, que espera sua primeira filha, que se chamará Sofia, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna,disse que foi chamada de "fresca". "Estou tão alinhada, meus chakras, hoje tentaram tirar minha graça, mas não vão conseguir. Tive a infelicidade de ler uns comentários e o povo: ’ah, como ela é fresca’. Então eu sou", disse a cantora.

Lexa disse que os seguidores estão duvidando de seus relatos. Ela pediu mais empatia e lembrou que cada gestação é única. "Teve gente que disse: ‘isso nunca aconteceu comigo, então é mentira’. Como pode? Mas, assim, eu estou bem, estou ótima, estou com Deus, estou com luz", afirmou ela.

As críticas dos fãs começaram após Lexa dizer que está vivendo como uma ‘gravida raiz’ na tarde de quinta-feira, 07, e está sentindo um turbilhão de emoções. "Gente, eu estou uma grávida raiz. Só hoje eu já chorei, já enjoei, já dei um espirro com xixi e já dormi. Muito obrigado por terem paciência comigo. Gente, eu chorei do nada, do nada", declarou ela.

